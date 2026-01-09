Wilder Cartagena sobre el caso César Inga: "Lamentable que no pueda salir a una liga como la MLS"

No sale de Universitario. César Inga se mantiene en la 'U', luego de que la directiva crema no aceptara la propuesta hecha por Sporting Kansas City para el fichaje del futbolista peruano.
Si es que se hubiese dado el fichaje de César Inga a Kansas City, tendría como rival en la MLS a Wilder Cartagena, quien juega actualmente en Orlando City. Justamente, el volante habló con la prensa local respecto al frustrado pase de su compatriota al fútbol de Norteamérica.
"Vi la noticia. Lamentable que no pueda salir a una liga como la MLS. Siento que el torneo te ayuda a crecer con su infraestructura y el nivel de jugadores que tiene. Se juega con intensidad y muchos no tienen idea. Me hubiese gustado que llegue", sostuvo el mediocampista respecto a Inga a Nada que no sepa.