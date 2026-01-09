Últimas Noticias
Wilder Cartagena sobre el caso César Inga: "Lamentable que no pueda salir a una liga como la MLS"

César Inga llegó a Universitario procedente de ADT.
César Inga llegó a Universitario procedente de ADT. | Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

César Inga sigue en Universitario y Wilder Cartagena, jugador de Orlando City, comentó su frustrada llegada a Sporting Kansas City.

No sale de Universitario. César Inga se mantiene en la 'U', luego de que la directiva crema no aceptara la propuesta hecha por Sporting Kansas City para el fichaje del futbolista peruano.

Si es que se hubiese dado el fichaje de César Inga a Kansas City, tendría como rival en la MLS a Wilder Cartagena, quien juega actualmente en Orlando City. Justamente, el volante habló con la prensa local respecto al frustrado pase de su compatriota al fútbol de Norteamérica.

"Vi la noticia. Lamentable que no pueda salir a una liga como la MLS. Siento que el torneo te ayuda a crecer con su infraestructura y el nivel de jugadores que tiene. Se juega con intensidad y muchos no tienen idea. Me hubiese gustado que llegue", sostuvo el mediocampista respecto a Inga a Nada que no sepa.

El contrato de Inga en Universitario va hasta el año 2027.
El contrato de Inga en Universitario va hasta el año 2027. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Cartagena y el deseo por César Inga

En otro momento, destacó a la institución que buscó tener al exfutbolista de ADT en sus filas para la presente temporada.

"El Kansas City, una vez fuimos ahí por la Copa América (con la Selección Peruana). Tienen un gran gimnasio y el jugador se siente de la mejor manera. Capaz Inga fue uno de los pedidos del club para que aporte. Es muy bueno. Su club decidió y también está bien", añadió.

Además, mencionó que la MLS es un gran trampolín para que los jugadores lleguen a mejores torneos pensando en el mediano plazo.

"Con la llegada de Lionel Messi, los clubes fichan a jugadores que estén en plenitud y también que tengan un buen futuro. Marcos López vino a los 20 y 21, y míralo ahora. A César Inga lo conozco desde la San Martín y antes era flaco. Acá se transformó", dijo.

Por último, en relación con su recuperación por una dura lesión que sufrió a inicios de 2025, apuntó que "Gracias a Dios, todo salió bien. Fue una lesión larga y estoy recuperado al 100 %. Estoy motivado para lo que viene y ya estoy para jugar. La pretemporada me va a ayudar".

