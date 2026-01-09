Wilder Cartagena sobre el caso César Inga: "Lamentable que no pueda salir a una liga como la MLS"

El contrato de Inga en Universitario va hasta el año 2027. | Fuente: Club Universitario de Deportes

Cartagena y el deseo por César Inga

En otro momento, destacó a la institución que buscó tener al exfutbolista de ADT en sus filas para la presente temporada.

"El Kansas City, una vez fuimos ahí por la Copa América (con la Selección Peruana). Tienen un gran gimnasio y el jugador se siente de la mejor manera. Capaz Inga fue uno de los pedidos del club para que aporte. Es muy bueno. Su club decidió y también está bien", añadió.

Además, mencionó que la MLS es un gran trampolín para que los jugadores lleguen a mejores torneos pensando en el mediano plazo.

"Con la llegada de Lionel Messi, los clubes fichan a jugadores que estén en plenitud y también que tengan un buen futuro. Marcos López vino a los 20 y 21, y míralo ahora. A César Inga lo conozco desde la San Martín y antes era flaco. Acá se transformó", dijo.

Por último, en relación con su recuperación por una dura lesión que sufrió a inicios de 2025, apuntó que "Gracias a Dios, todo salió bien. Fue una lesión larga y estoy recuperado al 100 %. Estoy motivado para lo que viene y ya estoy para jugar. La pretemporada me va a ayudar".