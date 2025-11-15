Franco Velazco envió tremendo 'dardo' contra Alianza Lima: "De un tiempo a esta parte, se caracterizan por las quejas"

Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, volvió a hablar de Alianza Lima, luego del reclamo que el cuadro blanquiazul presentó tras el ingreso de barristas a Campo Mar, en el partido de la ida de la final de la Liga Femenina.

Alianza hizo hincapié en que Universitario no cumplió con el acuerdo previo en una reunión entre dirigentes de ambos clubes. En esa línea, Velazco cree que actualmente el cuadro victoriano se caracteriza por presentar reclamos constantes.

“Creo que, de un tiempo a esta parte, Alianza Lima un poco se caracteriza por el tema de los reclamos, por las quejas y por todo lo que se pretende tramitar o generar fuera de las canchas de fútbol", señaló.

"En este caso, nosotros vamos a estar atentos, así es que mañana (hoy) o más tarde nos notifican alguna denuncia; pero, en verdad, ya sabemos nosotros lidiar con este tipo de situaciones y esperamos nosotros más bien que nuestro plantel del fútbol femenino pueda dar el batacazo en Matute este fin de semana y demostrar que las cosas se ganan en cancha y no en una mesa”, culminó.

Velazco asumió la administración de la 'U' tras la salida de Jean Ferrari a la Federación Peruana de Fútbol.