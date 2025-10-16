Brasil le apunta al Mundial 2026: confirmó dos nuevos amistosos hacia la próxima Copa del Mundo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nuevos cotejos en la 'Caraninha'. Brasil anunció este jueves que jugará dos amistosos contra Senegal y Túnez en noviembre próximo para dar continuidad a su preparación de cara al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Ambos partidos se celebrarán en Europa y serán los últimos que disputará la Selección de Brasil, que dirige el italiano Carlo Ancelotti, este año, según indicó la Confederación Brasilera de Fútbol (CBF) en una nota.

Primero, Brasil se medirá a Senegal en el Emirates Stadium de Londres, el 15 de noviembre. Tres días más tarde se examinará contra Túnez, en el Decathlon Stadium de Lille (Francia).

Agenda confirmada! 🗓️



A Seleção Brasileira entra em campo contra:

🇸🇳 Senegal – 15/11, 13h, no Estádio Emirates

🇹🇳 Tunísia – 18/11, 16h30, na Decathlon Arena



ISSO É BRASIL 💚💛 pic.twitter.com/cF6BG4ZDfh — brasil (@CBF_Futebol) October 16, 2025

Brasil y su preparación al Mundial 2026

Como el elenco sudamericano, estas dos selecciones africanas ya tienen asegurado su billete para la próxima edición de la Copa del Mundo que va del 11 de junio al 19 de julio.

El conjunto verdeamarelo, bajo la dirección técnica de 'Carletto' desde mayo pasado, disputó en la última semana dos amistosos frente a Corea del Sur y Japón con sensaciones dispares.

Deslumbró con una 'manita' al combinado surcoreano (0-5), en Seúl, pero naufragó contra el cuadro nipón, en Tokio, donde dejó escapar un 0-2 a su favor para terminar con una histórica derrota (3-2), ya que fue la primera vez que Japón consiguió imponerse a Brasil.

En l a Selección de Brasil trabajan ahora para cerrar dos amistosos en marzo de 2026 contra rivales europeos de primer nivel. Esos dos compromisos serán los últimos antes de que Ancelotti divulgue su lista definitiva de convocados para la próxima Copa del Mundo.

Los números de Ancelotti en Brasil

Desde su llegada al banquillo de la pentacampeona del mundo, el exentrenador del Real Madrid y Bayern Munich suma tres victorias, un empate y dos derrotas.

Hay que tener en cuenta que en las pasadas Eliminatorias Sudamericanas, el cuadro brasilero quedó quinto con 28 puntos, a diez unidades del líder Argentina.