"Hablando en la cancha, siempre": el mensaje de Universitario luego de su triunfazo en Trujillo

La alegría es crema. El pasado sábado, Universitario derrotó 2-1 de visitante a UTC, con lo que retoma la punta del Torneo Clausura 2025 en la Liga 1.

Fue con doblete de Alex Valera con el que Universitario de Deportes venció en UTC en la ciudad de Trujillo. Así, los merengues vuelvan a la cima del certamen y por medio de sus redes sociales festejaron sobremanera un triunfo vital a poco la recta final del campeonato.

"Hablando en la cancha, siempre", es lo que indicaron en Universitario. La publicación en Facebook, Instagram y X va acompañada de imágenes de lo que fueron los dos tantos de Valera.

Universitario busca el tricampeonato

Luego del cotejo, el mismo Valera tuvo comentarios de lo que su actuación y la de sus compañeros en el Estadio Mansiche de la ciudad de Trujillo.

"Creo que hay que primero responder en la cancha y de ahí salir a hablar. Primero en el campo y después hablamos. Creo que mis compañeros, mis dirigentes, mis entrenadores que me han tenido saben que doy mi 100 % siempre, y mi familia que siempre me acompaña y está conmigo en las buenas y en las malas es importante que ellos lo sepan, todo está bien", sostuvo el delantero en zona mixta.

Además, el atacante de Universitario ya le pone la mira a Cusco FC, su próximo contrincante para el sábado 27 de septiembre en el Monumental.

"Gracias a Dios se me abrió el arco y pude anotar dos goles. Ahora a seguir trabajando que el sábado tenemos una final más", dijo el exfutbolista de Deportivo Llacuabamba.

Lo que le falta a Universitario en el Clausura 2025 de Liga1

Fecha 11: recibe a Cusco FC

Fecha 12: visita a Alianza Atlético

Fecha 13: recibe a Juan Pablo II College

Fecha 14: visita a Sporting Cristal

Fecha 15: recibe a Ayacucho FC

Fecha 16: visita a ADT

Fecha 17: Descansa

Fecha 18: recibe a Deportivo Garcilaso

Fecha 19: visita a Los Chankas