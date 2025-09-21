Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

"Hablando en la cancha, siempre": el mensaje de Universitario luego de su triunfazo en Trujillo

Universitario es el actual bicampeón del fútbol peruano.
Universitario es el actual bicampeón del fútbol peruano. | Fuente: Liga1
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Universitario ganó gracias a un doblete de Alex Valera y festejó una victoria más en la Liga1.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La alegría es crema. El pasado sábado, Universitario derrotó 2-1 de visitante a UTC, con lo que retoma la punta del Torneo Clausura 2025 en la Liga 1.

Fue con doblete de Alex Valera con el que Universitario de Deportes venció en UTC en la ciudad de Trujillo. Así, los merengues vuelvan a la cima del certamen y por medio de sus redes sociales festejaron sobremanera un triunfo vital a poco la recta final del campeonato.

"Hablando en la cancha, siempre", es lo que indicaron en Universitario. La publicación en Facebook, Instagram y X va acompañada de imágenes de lo que fueron los dos tantos de Valera.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Universitario busca el tricampeonato

Luego del cotejo, el mismo Valera tuvo comentarios de lo que su actuación y la de sus compañeros en el Estadio Mansiche de la ciudad de Trujillo.

"Creo que hay que primero responder en la cancha y de ahí salir a hablar. Primero en el campo y después hablamos. Creo que mis compañeros, mis dirigentes, mis entrenadores que me han tenido saben que doy mi 100 % siempre, y mi familia que siempre me acompaña y está conmigo en las buenas y en las malas es importante que ellos lo sepan, todo está bien", sostuvo el delantero en zona mixta.

Además, el atacante de Universitario ya le pone la mira a Cusco FC, su próximo contrincante para el sábado 27 de septiembre en el Monumental.

"Gracias a Dios se me abrió el arco y pude anotar dos goles. Ahora a seguir trabajando que el sábado tenemos una final más", dijo el exfutbolista de Deportivo Llacuabamba.

Lo que le falta a Universitario en el Clausura 2025 de Liga1

Fecha 11: recibe a Cusco FC

Fecha 12: visita a Alianza Atlético

Fecha 13: recibe a Juan Pablo II College

Fecha 14: visita a Sporting Cristal

Fecha 15: recibe a Ayacucho FC

Fecha 16: visita a ADT

Fecha 17: Descansa

Fecha 18: recibe a Deportivo Garcilaso

Fecha 19: visita a Los Chankas

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Universitario Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA