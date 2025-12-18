Rumbo a Universitario: Javier Rabanal se despidió de los trabajadores de Independiente del Valle

Universitario tendrá un nuevo técnico de cara a la temporada 2026 de la Liga1 y Copa Libertadores tras la elección de Javier Rabanal, tras la anunciada salida Jorge Fossati.

De esta manera es que Javier Rabanal llegará a Universitario de Deportes. Independiente del Valle reportó su marcha luego de lo que será el final de la campaña en la liga ecuatoriana y el mismo entrenador se ha despedido, este jueves, de los trabajadores del popular 'Matagigantes'. Fue campeón en el año 2025.

"Día de despedida de las personas que nunca salen en las fotos de los campeonatos, las que desde la sombra hacen que todo funcione", indicó Rabanal en una publicación en su cuenta oficial de X.

Lo escrito por el DT español -que debutó como profesional en 1998 en el Regla Femenino- fue acompañado por una imagen en donde se presenta con los diversos trabajadores del club.

Por último, el también exestratega de las divisiones menores de IDV agradeció lo vivido a lo largo de la temporada con su ahora exconjunto.

"Tan campeones como todos los demás desde su trabajo diario. De parte del Cuerpo Técnico del Primer Equipo de IDV: ¡Gracias por todo!", agregó Javier Rabanal, inminente nuevo técnico de Universitario.

La salida de Rabanal del IDV, ahora camino a Universitario

"Agradecemos profundamente el profesionalismo y compromisos, demostrados durante estos dos años, período en el cual lideró el proyecto deportivo de Independiente Juniors, cuyo destacado trabajo lo llevó posteriormente a asumir la dirección técnica del primer equipo de Independiente del Valle", mencionaron sobre el DT en un comunicado.

Asimismo, agregaron que "se mantendrá al frente del primer equipo hasta el final de temporada (...) Le deseamos el mejor de los éxitos en los nuevos proyectos que emprenda".