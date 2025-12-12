Jorge Fossati dejó de ser técnico de Universitario: ¿por qué se rompió el vínculo con el estratega uruguayo?

El último jueves, Universitario de Deportes anunció la salida de Jorge Fossati, técnico que logró dos de los últimos tres títulos del cuadro crema.

La noticia era de esperarse. En las últimas dos semanas, tanto el club como el estratega venían entablando reuniones para poder llegar a un acuerdo de mejora de contrato, el cual tenía vigencia hasta finales del 2026.

Sin embargo, ambas partes no llegaron a un consenso y se dio por terminada la segunda etapa del técnico uruguayo. ¿Qué pasó? ¿Por qué se terminó el vínculo?

Jorge Fossati: "Es una administración nueva, pero hay consenso"

Universitario había logrado el tricampeonato en Tarma. Pero, mientras todos celebraban, Jorge Fossati lanzó una primera advertencia: “Esta es una administración nueva. Con viejos nombres, tal vez, pero es una administración nueva. Así que yo creo que estaría bien, de nuestra parte, darnos un tiempo las dos partes y que cada uno vea lo que tiene que hacer de acá en el futuro”, dijo el estratega en su momento. De inmediato, Álvaro Barco respondió indicando que Fossati tiene contrato y no había nada más oficial que eso. Pero, iba a esperar a fin de año para ver "que iba a pasar con el equipo".

Pero, una semana después, todo cambió. RPP pudo conocer que Jorge Fossati aguardaba sostener una reunión con la directiva para determinar su futuro. Y es que el uruguayo pretendía una mejora salarial para su comando técnico tras los objetivos cumplidos en la temporada 2025. Días después, se llevó a cabo la primera reunión. De hecho, se supo que ambas partes estaba yendo por el mismo camino, como el mismo Fossati confirmó que "estaba a nada" de firmar un nuevo contrato. "Dios quiera. Estamos por ese camino y con esas ganas. Para eso nos hemos reunido porque todos queremos al mejor Universitario. Si Dios quiere, todo se va a encaminar para ponernos de acuerdo con la nueva administración", indicó Fossati.

¿Qué pedía Jorge Fossati y Universitario?

Cuando parecía que Universitario y Jorge Fossati iban a llegar a un acuerdo, todo cambió. RPP pudo conocer que -a inicios de diciembre- aún no existía un acuerdo para que ambas partes firmen un nuevo contrato.

De acuerdo con fuentes consultadas, la 'U' estaba evaluando mejorar la parte económica del vínculo, pero creían que -así no haya una mejora- Fossati tenía que respetar la relación. Además, sentían que una mejora económica significaría mejorar el contrato de todos aquellos que lo soliciten.

Una semana después, Franco Velazco, administrador del cuadro crema, habló por primera vez de tema y aseguró que el miércoles 10 de diciembre se iba a definir todo. “Estamos llegando al tramo final de este proceso de negociación, depende ya de una reunión final que creo se va a dar este miércoles.

Y esa reunión se llevó a cabo el jueves 11. Pero, más que una reunión, fue una llamada telefónica, donde ambas partes dieron a conocer sus posturas. Al no ver un consenso entre ambos, Universitario dio por culminado el vínculo con Jorge Fossati.

Así terminó el paso del uruguayo por el cuadro Crema. Dirigió 32 partidos a nivel local e internacional, con 19 triunfos, 8 empates y tuvo 5 caídas.