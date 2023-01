Universitario enfrentará a Cienciano en la fecha 1 de la Liga 1 2023 | Fuente: Universitario

El plantel de Universitario de Deportes retornó a Lima tras su gira de pretemporada en Chile, que forma parte del plan de preparación con miras al inicio de la Liga 1 Betsson 2023. El rival de los cremas en su debut será Cienciano en el estadio Monumental, no obstante, la posición de la directiva merengue es no presentarse a jugar de mantenerse el tema de los derechos de televisión que ha generado división entre algunos elencos participantes del torneo y la Federación Peruana de Fútbol.

“Nosotros en estos momentos, de manera directa e independientemente de quién esté en la mesa porque no estamos acá para favorecer a un club en particular, velamos por nuestros propios intereses. Nuestro interés es el que club esté solvente económicamente, que tenga los derechos de transmisión en base a transmisiones y que nuestros sponsors estén tranquilos porque han invertido en función a esa exposición que tendrá por medio de la televisión”, manifestó Jean Ferrari, administrador de Universitario.

El Universitario vs. Cienciano fue programado para el domingo 22 de enero en el Estadio Monumental | Fuente: Universitario

Universitario “quiere jugar”

En conferencia de prensa, los clubes Universitario, Alianza Lima, Cienciano, FBC Melgar, Binacional, Sport Boys, Cusco FC y Deportivo Municipal expresaron que no participarán del inicio de la Liga 1 hasta que se levante la medida cautelar interpuesta por la Federación Peruana de Fútbol.

“Nosotros tenemos una asesoría legal donde tenemos claro que una medida cautelar está ya en un fuero civil, no está dentro del fuero FIFA ni del fuero deportivo. Esta cautelar no distingue, generaliza. Lo que la FPF tendría que hacer es puntualizar, para ello no pueden enviar un documento. Primero deben desistirse de la medida cautelar, luego que hagan una nueva o lo que deseen hacer. Si no lo quieren hacer, lleguen a un acuerdo extrajudicial con Consorcio para que a nosotros Consorcio no nos afecte el tema de transmitir los partidos”, indicó Jean Ferrari.

Asimismo, el administrador de Universitario señaló que la postura del cuadro crema es poder disputar su compromiso pactado por la fecha 1 de la Liga 1 ante Cienciano, fijado para el domingo 22 de enero, a las 3:30 p.m., en el Estadio Monumental.

“Nosotros estamos dispuestos a jugar el fin de semana, pero queremos que la medida cautelar la levanten porque sí nos perjudica de manera directa, sabiendo de que tenemos un contrato hasta el 2025”, resaltó.

Nosotros velamos x los intereses de la U:

1. Peleamos x un mejor contrato x derechos Tv el cual nos puede apalancar para pago de deuda total.

2. Ya en el fuero civil quien decide es un juez y no un comunicado.

3. La FPF debe retirar la MC.

4. Sin TV se irán nuestros auspiciadores — Jean Ferrari (@jferrari5) January 16, 2023

¿Se juega la Liga 1 2023?

Pese a lo expresado por ocho clubes, RPP Noticias conoció que la Federación Peruana de Fútbol, ente organizador del campeonato, mantiene firme la decisión de que la Liga 1 Betsson 2023 arranque el sábado 21 de enero.

Así, el torneo iniciará más allá de que ocho clubes insisten en no participar del mismo hasta que se levante la medida cautelar que prohíbe al Consorcio transmitir los partidos en los que no sean locales la 'U', Mannucci, Boys y Municipal. Según la postura de la FPF, lo que sucedería con los clubes que no se presenten en sus respectivos partidos es que perderían por walk over.

“Yo hablo puntualmente de lo que le interesa al club Universitario de Deportes, no hablo por otro equipo, y a nosotros nos afecta de manera directa el que no nos transmitan los partidos por televisión, porque tenemos sponsors que generan ingreso importante dentro de nuestro flujo”, apuntó Jean Ferrari.





