Hay gol en Universitario: las 'Leonas' sumaron a la uruguaya Sofía Oxandabarat como su flamante refuerzo

Para este 2026, Universitario quiere volver a ser el campeón de la Liga Femenina. Por ello, la dirigencia renueva su plantilla y acaba de anunciar un nuevo refuerzo proveniente del extranjero.

Así, Universitario de Deportes le dio la bienvenida a la experimentada delantera uruguaya Sofía Oxandabarat. Ella se suma a sus compatriotas Stephanie 'Fefa' Lacoste y Daiana Farías, quienes en los últimos días estamparon su firma para el proyecto deportivo femenino crema, que dirige el chileno Carlos Alberto Véliz.

"Gol y jerarquía para las Leonas. Sofía Oxandabarat, delantera de la selección uruguaya y referente goleadora del fútbol charrúa, se suma a Las Leonas para potenciar el ataque crema", mencionaron las redes sociales de la 'U'.

Garra charrúa en Universitario

En tanto, ya en su página web oficial, el club merengue brindó más detalles con relación a su nueva incorporación desde tierras charrúas.

"Inició su carrera en Racing Club de Montevideo, donde fue figura del equipo campeón de la Segunda División en 2020 y máxima goleadora con 20 anotaciones. Posteriormente, pasó a Defensor Sporting, club con el que se consagró campeona uruguaya en 2021, nuevamente liderando la tabla de goleadoras con 17 goles", indicaron.

Además, desde Universitario resaltaron las distinciones individuales que ha alcanzado Sofía Oxandabarat en su aventura en el deporte rey profesional.

"En múltiples ocasiones ha sido reconocida como Mejor Jugadora del Año del fútbol femenino uruguayo, distinción otorgada por la encuesta Fútbolx100 Femenino. Es la primera futbolista en alcanzar este reconocimiento en tres oportunidades, dos de ellas de manera consecutiva", finalizaron en la 'U'.

Se dieron salidas en Universitario para este 2026

En Universitario -hasta el momento- dieron razón de la marcha de hasta ocho jugadoras en su primer equipo.