No siguen: Universitario confirmó la salida de cuatro nuevas jugadoras en su equipo femenino

Universitario no logró el éxito en la temporada pasada de la Liga Femenina. Es así que salió Andrés Usme como entrenador y llegó en su reemplazo el chileno Carlos Alberto Véliz Schmauck.

No todo quedó porque este miércoles, Universitario de Deportes confirmó la salida de cuatro de sus futbolistas. Con ello, se da pie a una renovación de la plantilla para la campaña entrante en donde también jugarán la Copa Libertadores.

"Gracias por su garra. Agradecemos a Tatiana Castañeda, Karen Páez, Melicia Aguilar y Gisela Pino por el compromiso demostrado en la última temporada con las Leonas", fue lo que indicaron las redes sociales de Universitario.

Operación salida en Universitario

Incluso, el 1 de enero, se despidieron de una de sus porteras que alternó en el arco en la liga femenina de élite nacional.

"Agradecemos a Silvana Alfaro por su profesionalismo y compromiso vistiendo la crema, así como por la obtención de la estrella 10. ¡Éxitos en tus futuros retos!", le dijeron.

Hay que tener en cuenta que la ahora exguardameta de Universitario continuará su carrera profesional en Sporting Cristal. En la tienda rimense espera ser titular. Tampoco siguen Sandra Arévalo y Catalina Usme.

Además, otra de las que se despidió del club fue Kimbherly Flores. "Agradecemos el profesionalismo y garra brindados por Kimbherly Flores, quien se retira del fútbol luego de su paso con las Leonas, donde consiguió los títulos de 2014, 2019 y 2023", manifestaron desde la 'U'.

'Fefa' Lacoste es de Universitario otra vez

Si bien hay salidas en Universitario, hay un gran regreso para el 2026. Stephanie Lacoste retorna al club luego de su paso por el fútbol brasilero (Internacional de Porto Alegre).

"Cumplirá su segunda etapa en Universitario, donde fue protagonista fundamental en el campeonato de la Liga Femenina 2023, anotando un gol decisivo en la final ante Alianza Lima y guiando al equipo hacia el título. Ese triunfo se consiguió ante más de 40 000 hinchas en el Estadio Monumental, en una noche histórica para el fútbol femenino peruano", apuntaron.