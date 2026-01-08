Por pedido de Tiago Nunes: Jesús Pretell jugará en el LDU Quito de Ecuador

Un nuevo futbolista peruano que se va al extranjero. Jesús Pretell no seguirá en las filas de Sporting Cristal para la temporada 2026 y tiene todo listo para unirse a las filas de Liga Deportiva Universitaria de Quito.

En Ecuador, Jesús Pretell tendrá la primera experiencia internacional de su carrera con el LDU, uno de los equipos más importantes de ese país y que este año disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores. Además, en la última edición del máximo torneo del continente llegó hasta las semifinales.

Tiago Nunes volverá a dirigir a Jesús Pretell

LDU Quito será el próximo destino del mediocampista de 26 años, quien se unirá al conjunto ecuatoriano por pedido directo del entrenador Tiago Nunes, al que ya tuvo como técnico cuando el brasileño estuvo al mando de Sporting Cristal en 2023.

Aunque el último curso no sumó títulos, el conjunto albo se ha caracterizado por luchar por todos los títulos, tanto en la liga ecuatoriana, la Copa de Ecuador y la Copa Libertadores (ganó la Copa Sudamericana en 2023).

Con un año más de contrato en Sporting Cristal, RPP pudo conocer que el club rimense le brindará las facilidades a Jesús Pretell para que se concrete su transferencia al exterior.

Jesús Pretell no seguirá en Sporting Cristal. El año pasado tuvo una propuesta de Ecuador, pero el club no la consideró. Al jugador ya le indicaron que no será tomado en cuenta para esta temporada. Su futuro está en el exterior. @RPPDeportes



Pretell se va de Sporting Cristal

Jesús Pretell, natural de Piura, se formó en la divisiones menores de Sporting Cristal, aunque su debut se profesional se dio en 2018 cuando fue cedido a Universidad San Martín.

Regresó al año siguiente a La Florida para salir nuevamente a préstamo en 2020, esta vez a FBC Melgar. Retornó al elenco celeste y se mantuvo en el primer equipo, convirtiéndose en las últimas campañas en uno de los capitanes.

El 2025 fue la temporada con más partidos jugados por Jesús Pretell, con 40 cotejos entre la Liga1 y la Copa Libertadores.

No obstante, para esta temporada se le comunicó que ante la gran cantidad de mediocampistas en la plantilla le abrirán las puertas para su salida. Considerando además que la propuesta económica es importante para Sporting Cristal y el futbolista.