Garra charrúa: Universitario anunció a la uruguaya Daiana Farías como nuevo fichaje en la Liga Femenina

Universitario está en proceso de la renovación de su plantilla para la próxima temporada de la Liga Femenina 2026. Hasta el momento han salido ocho jugadoras y se ha dado la vuelta de Stephanie Lacoste.

No todo quedó allí ya que en las últimas horas Universitario de Deportes confirmó el refuerzo de la uruguaya Daiana Farías, quien se suma al equipo crema que -para esta nueva campaña- será dirigido por el director técnico chileno Carlos Alberto Véliz.

"¡Garra charrúa para las Leonas! Daiana Farías, central de la selección uruguaya con amplia experiencia en Europa y Sudamérica, se une a las Leonas para defender la camiseta crema", es lo que resalta en Universitario por medio de sus redes sociales.

Universitario ya cuenta con Daiana Farías

Después, en su página web, la tienda merengue destacó la trayectoria de su nueva futbolista con la que espera volver al título a fin de año.

"La defensora central cuenta con una trayectoria sólida en clubes del exterior como Paio Pires Futebol Clube (Portugal), Racing Santander (España) y Racing Power FC, también en Portugal, donde fue protagonista en campañas históricas que incluyen títulos nacionales y copa", mencionaron.

Asimismo, en Universitario resaltaron el papel en de Daiana Farías en el seleccionado de su país. Ahora jugará al lado de su compatriota 'Fefa' Lacoste a nivel de clubes.

"Además de su carrera en clubes, ha sido habitual en la Selección Uruguaya femenina, representando a su país en torneos importantes de CONMEBOL y encuentros internacionales desde 2018. Llega como una jugadora experimentada en competiciones de alto nivel y un perfil competitivo que fortalecerá el plantel en su búsqueda de los principales objetivos nacionales e internacionales", finalizaron.

¿Qué jugadores de Universitario no siguen para este año 2026?

Además del cambio de entrenador (no sigue Andrés Usme), en Universitario dieron razón de la marcha de hasta ocho jugadoras.