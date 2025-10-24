Matías Di Benedetto sigue en Universitario: confirmó su renovación y trámite para ser peruano

Un referente en la defensa. Desde su llegada a Universitario en el año 2023, Matías Di Benedetto es titular en el equipo crema que está a poco de obtener un histórico tricampeonato.

El último jueves, Matías Di Benedetto fue titular en el elenco de Universitario de Deportes que le ganó 1-0 a Sporting Cristal y después del partido en el Estadio Nacional confirmó que se concretó su renovación de contrato. No se mueve del elenco crema.

"Sí. La verdad que ya estamos. Me parece que ya no lo puedo estirar. Estoy muy contento y ya se iniciaron los trámites para la nacionalización y el cupo de extranjero (liberación)", fue lo que indicó Di Benedetto en un primer momento a L1 Max.