Matías Di Benedetto sigue en Universitario: confirmó su renovación y trámite para ser peruano

El argentino Matías Di Benedetto reveló que selló su prolongación de vínculo con Universitario, a poco del 'tri'.
Un referente en la defensa. Desde su llegada a Universitario en el año 2023, Matías Di Benedetto es titular en el equipo crema que está a poco de obtener un histórico tricampeonato.
El último jueves, Matías Di Benedetto fue titular en el elenco de Universitario de Deportes que le ganó 1-0 a Sporting Cristal y después del partido en el Estadio Nacional confirmó que se concretó su renovación de contrato. No se mueve del elenco crema.
"Sí. La verdad que ya estamos. Me parece que ya no lo puedo estirar. Estoy muy contento y ya se iniciaron los trámites para la nacionalización y el cupo de extranjero (liberación)", fue lo que indicó Di Benedetto en un primer momento a L1 Max.
Universitario estira el contrato con Di Benedetto
Luego, el jugador argentino agradeció a la institución merengue por el respaldo que le han dado para mantenerse en el primer plantel.
"Es una tranquilidad para mí. Agradecerle a la dirigencia por la confianza y me llena de orgullo y gratitud. Estos tres años han sido un premio. Mi familia está muy bien en el país. Todo es felicidad", agregó.
Por último, pero no menos importante, el futbolista de Universitario -que tenía un contrato hasta el final de la presente temporada- remarcó cómo se ha sentido su familia en los últimos meses.
"Ellos sufren más que yo (familia) porque tienen que aguantar los momentos nuestros, nuestros momentos bipolares. Todo es felicidad", indicó el popular 'Tano' de Universitario.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
|Equipos
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Puntos
|1
|Universitario
|14
|11
|3
|0
|26
|9
|+17
|36
|2
|Cusco FC
|13
|8
|2
|3
|21
|12
|+9
|26
|3
|Alianza Lima
|14
|7
|3
|4
|23
|16
|+7
|24
|4
|Sporting Cristal
|13
|6
|4
|3
|21
|9
|+12
|22
|5
|FBC Melgar
|15
|5
|6
|4
|20
|15
|+5
|21
|6
|ADT
|13
|6
|3
|4
|17
|17
|0
|21
|7
|Deportivo Garcilaso
|14
|5
|6
|3
|17
|17
|0
|21
|8
|Comerciantes Unidos
|13
|5
|4
|4
|15
|17
|-2
|19
|9
|Cienciano
|13
|5
|3
|5
|19
|17
|+2
|18
|10
|Los Chankas
|12
|6
|0
|6
|15
|24
|-9
|18
|11
|Alianza Atlético
|13
|4
|4
|5
|11
|9
|+2
|16
|12
|Sport Huancayo
|14
|4
|3
|7
|24
|24
|0
|15
|13
|Atlético Grau
|13
|4
|3
|6
|16
|17
|-1
|15
|14
|Sport Boys
|14
|4
|3
|7
|12
|19
|-7
|15
|15
|Alianza Universidad
|13
|4
|1
|8
|15
|26
|-11
|13
|16
|Juan Pablo II
|13
|2
|5
|6
|9
|16
|-7
|11
|17
|Ayacucho FC
|13
|3
|2
|8
|11
|21
|-10
|11
|18
|UTC
|13
|2
|3
|8
|11
|18
|-7
|9