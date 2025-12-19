Con la tribuna Norte agotada: precios de la Noche Crema 2026 entre Universitario y la U. de Chile

Universitario pactó, para el sábado 24 de enero, lo que será la Noche Crema 2026, en la que presentará a su plantel de cara a la nueva temporada de la Liga1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La Universidad de Chile es el rival escogido por Universitario de Deportes para la Noche Crema. El duelo se jugará en el Estadio Monumental U Marathon, en el distrito de Ate, y en el actual tricampeón del fútbol peruano dieron cuenta de los precios de las entradas para sus fanáticos.

Las mismas se pueden conseguir desde los S/ 50 hasta S/ 2 000. Es más, en Universitario reportaron que la Tribuna Norte está totalmente agotada.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Precios para la Noche Crema 2026

Tribuna Norte: S/50

Tribuna Sur: S/50

Tribuna Oriente: S/150

Tribuna Occidente Lateral: S/180

Tribuna Occidente Central: S/250

Palco Monumental S/150

Experiencia Crema: S/2000

Hay que tener en cuenta que el evento de la 'U' contra su par chileno coincide con la Noche Blanquiazul de Alianza Lima.

Y es que los íntimos, en la misma fecha en horario nocturno, jugarán ante el Inter Miami de Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul y más en el Estadio Alejandro Villanueva.

Cronograma de venta de entradas para la Noche Crema 2026

De acuerdo con la publicación realizada por Universitario hace unos días, el cronograma de venta de entradas empezó el miércoles 17 de diciembre a las 7:00 p.m. hora peruana, solo para los socios cremas y adherentes que estén al día en sus pagos. Y el jueves 18 de diciembre inició la venta para los hinchas en general.

Por otra parte, de momento, el plantel está de vacaciones y la pretemporada está pactada para que inicie el 2 de enero. Esta tendrá la presencia del inminente nuevo DT; el español Javier Rabanal. Llega de ser campeón con Independiente del Valle en la liga ecuatoriana de primera división.