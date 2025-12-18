No se guarda nada: Jorge Fossati habló de su marcha de Universitario y respondió sobre irse a Costa Rica

Jorge Fossati dirigió a Universitario en Liga1 y Copa Libertadores. | Fuente: Club Universitario de Deportes

La palabra de Fossati por la 'U'

Luego, el DT tuvo comentarios en concreto respecto a declaraciones que tuvo un exfutbolista merengue en los últimos días.

"El tema es que se ha mentido tanto y puesto tanta cosa de gente de afuera. Yo no los conozco personalmente y lo que me arrimaron (dijeron) es que el exfutbolista Carlos Galván, que fue jugador de la 'U', dijo quue 'la razón por la que se va es que va a dirigir a Costa Rica'", indicó el estratega.

Por último, pero no menos importante, Jorge Fossati aclaró que en todo momento fue sincero respecto a sus motivaciones para salir de Universitario (en su caso, el año 2023 para ir a la bicolor).

"Cuál es el pecado si me fuera para Costa Rica. ¿Cuál es el pecado? En el 2023, fui a la Selección Peruana y no lo oculté a nadie. Se enteraron por mí mismo. Qué voy a andar mintiendo. Ese tipo de desprestigiarme con el hincha, el cual tengo un amor mutuo, no lo van a conseguir", agregó el técnico uruguayo.

Además, añadió que "tuvimos un mes prácticamente con autoridades transitorios. Hasta agosto. Quedaron personas que estaban con la administración anterior, pero que no ocupaban los cargos que hoy ocupan... de decisión. Eran del área legal. Yo desde allá, dije que cuando termine el año había que sentarnos y hablar porque hay cosas que quiero transmitir (...) En determinadas áreas nos habían pasado cosas que no debían pasar. Eso fue lo que transmití en la reunión de fin de año. Eso parece que determiné que nos alejemos. Depende cómo lo tomen".

Los números de Jorge Fossati en Universitario

Si tomamos en cuenta lo hecho por Fossati en el club a lo largo de este año 2025, tanto en Liga1 como Copa Libertadores (hasta octavos de final), dirigió 32 partidos a nivel local como internacional.

En esos cotejos, por ejemplo, el entrenador sacó 19 triunfos, 8 empates y tuvo 5 caídas. Es decir, alcanzó el 59,3 % de efectividad. Además, tuvo 49 goles a favor y 24 en contra.

Por otra parte, si es que analizamos lo alcanzado en el año 2023, en donde alcanzó su primer título con el club de Ate, disputó 42 cotejos. Hay que tener en cuenta que, en esa campaña, reemplazó a Carlos Compagnucci.

En ese año futbolístico, Jorge Fossati alcanzó con Universitario 25 victorias, 9 empates y 8 derrotas (66,7 % de efectividad). En lo que respecta a anotaciones, su conjunto llegó a los 63 goles, mientras que recibió 26.

En tanto, en medio de sus dos etapas en Universitario, el estratega uruguayo tuvo un paso por la Selección Peruana, con la cual dirigió amistosos, una Copa América y Eliminatorias al Mundial 2026.