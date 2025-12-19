Lo tuvo claro: Pedro Gallese reveló qué lo motivo a llegar a un acuerdo con Deportivo Cali

Pedro Gallese seguirá en el fútbol del extranjero. El portero peruano, según un comunicado de Deportivo Cali, llegó a un acuerdo para sumarse al club colombiano en la temporada 2026.

Esta será la cuarta experiencia de Pedro Gallese en un torneo americano, luego de su paso por la Liga1, (Perú), Liga MX (México) y la MLS (Estados Unidos). Justamente, a la espera de los exámenes médicos y firma de contrato, el guardameta nacional habló de qué lo motivó a incorporarse a la tienda del Deportivo Cali.

"Me pareció muy interesante el proyecto que me presentaron. Desde que acabé mi contrato en Orlando, siempre tuvieron interés en mí. Vi las ganas de su parte que esté allí", le dijo Gallese a Área Sports Network.