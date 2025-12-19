Últimas Noticias
Lo tuvo claro: Pedro Gallese reveló qué lo motivo a llegar a un acuerdo con Deportivo Cali

Gallese jugó el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana.
Gallese jugó el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana. | Fuente: EFE
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Pedro Gallese está a solo una firma de confirmar su fichaje al Deportivo Cali en la liga colombiana.

Pedro Gallese seguirá en el fútbol del extranjero. El portero peruano, según un comunicado de Deportivo Cali, llegó a un acuerdo para sumarse al club colombiano en la temporada 2026.

Esta será la cuarta experiencia de Pedro Gallese en un torneo americano, luego de su paso por la Liga1, (Perú), Liga MX (México) y la MLS (Estados Unidos). Justamente, a la espera de los exámenes médicos y firma de contrato, el guardameta nacional habló de qué lo motivó a incorporarse a la tienda del Deportivo Cali.

"Me pareció muy interesante el proyecto que me presentaron. Desde que acabé mi contrato en Orlando, siempre tuvieron interés en mí. Vi las ganas de su parte que esté allí", le dijo Gallese a Área Sports Network.

En Orlando City, Pedro Gallese jugó por seis temporadas.
En Orlando City, Pedro Gallese jugó por seis temporadas. | Fuente: Orlando City SC

Pedro Gallese, a poco de atajar en Deportivo Cali

Asimismo, mostró su felicidad por sumarse a uno de los clubes con largo tradición en la historia del fútbol colombiano.

"Va a ser un nuevo reto y tienen muchas ganas de levantarse. Dar un golpe en la liga. Voy a ir con las mejores ganas y dejar todo de mí", agregó el popular 'Pulpo', el cual está convocado para el próximo amistoso de la Selección Peruana (integrada por jugadores de Safap) frente a Bolivia en la ciudad de Chincha.

Posteriormente, Pedro Gallese reveló que conversó personalmente con el director técnico de Deportivo Cali, Alberto Gamero. 

"La verdad que conversé un poco con él, aunque seguramente vamos a profundizar cuando llegue. Voy a viajar en unos días más para los exámenes médicos y poder sumarme a la pretemporada", añadió el popular 'Pulpo'.

Lo que es el acuerdo de Deportivo Cali con Pedro Gallese

"Este principio de acuerdo contempla el viaje del jugador a la ciudad, donde se llevarán a cabo los procedimientos médicos y administrativos habituales en este tipo de vinculaciones", indicó el club caleño en sus redes sociales.

Además, agregaron -sobre Pedro Gallese- que "en caso de que dichos procesos se realicen de manera satisfactoria, el jugador se integrará oficialmente al plantel profesional del Deportivo Cali".

