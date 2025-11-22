Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Universitario vs Kazoku No Peru EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley?

Universitario vs Kazoku No Peru EN VIVO | Guía de TV
Universitario vs Kazoku No Peru EN VIVO | Guía de TV | Fuente: X | Fotógrafo: VoleyU1924
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Universitario vs Kazoku No Peru EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 5 de la LPV.

Universitario vs Kazoku No Perú EN VIVO: se enfrentan este domingo 23 de noviembre por la fecha 5 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025. El encuentro se disputará en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao, desde las 3:15 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Latina (2 y 702 HD, app y página web). También podrás seguir las incidencias por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Universitario vs Kazoku No Perú: ¿Cómo llegan a la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

Universitario llega al cotejo luego de perder 3-2 ante la Universidad San Martín. Kazoku No Perú, en tanto, llega al partido tras perder 3-0 ante Circolo.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Kazoku No Perú en vivo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

El partido Universitario vs. Kazoku No Perú se disputará el domingo 23 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao. El recinto tiene capacidad para recibir a 2700 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Universitario vs Kazoku No Perú en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

  • En Perú, el partido entre Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 3:15 p.m.
  • En Colombia, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 3:15 p.m.
  • En Ecuador, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 3:15 p.m.
  • En Bolivia, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 4:15 p.m.
  • En Venezuela, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 4:15 p.m.
  • En Argentina, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 5:15 p.m.
  • En Brasil, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 5:15 p.m.
  • En Uruguay, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 5:15 p.m.
  • En Chile, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 5:15 p.m.
  • En Paraguay, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 5:15 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 2:15 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 3:15 p.m.

¿Dónde ver el Universitario vs Kazoku No Perú en vivo por TV y streaming?

El partido Universitario vs. Kazoku No Perú se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Universitario vs Kazoku No Perú: precios de entradas

Los precios de las entradas para el Universitario vs. Kazoku No Perú, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

  • General: 20 soles
  • Preferente Norte y Sur: 25 soles
  • Preferente Oriente: 35 soles
  • Preferente Occidente: 45 soles
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Universitario de Deportes Kazoku No Peru vóley en vivo Liga Peruana de Vóley LPV

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS

Más sobre Más Voley

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA