Universitario vs Kazoku No Peru EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley?

Universitario vs Kazoku No Perú EN VIVO: se enfrentan este domingo 23 de noviembre por la fecha 5 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025. El encuentro se disputará en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao, desde las 3:15 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Latina (2 y 702 HD, app y página web). También podrás seguir las incidencias por RPP.pe.
Universitario vs Kazoku No Perú: ¿Cómo llegan a la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?
Universitario llega al cotejo luego de perder 3-2 ante la Universidad San Martín. Kazoku No Perú, en tanto, llega al partido tras perder 3-0 ante Circolo.
¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Kazoku No Perú en vivo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?
El partido Universitario vs. Kazoku No Perú se disputará el domingo 23 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao. El recinto tiene capacidad para recibir a 2700 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Universitario vs Kazoku No Perú en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?
- En Perú, el partido entre Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 3:15 p.m.
- En Colombia, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 3:15 p.m.
- En Ecuador, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 3:15 p.m.
- En Bolivia, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 4:15 p.m.
- En Venezuela, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 4:15 p.m.
- En Argentina, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 5:15 p.m.
- En Brasil, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 5:15 p.m.
- En Uruguay, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 5:15 p.m.
- En Chile, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 5:15 p.m.
- En Paraguay, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 5:15 p.m.
- En México (CDMX), el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 2:15 p.m.
- En Estados Unidos (Washington), el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 3:15 p.m.
¿Dónde ver el Universitario vs Kazoku No Perú en vivo por TV y streaming?
El partido Universitario vs. Kazoku No Perú se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe
Universitario vs Kazoku No Perú: precios de entradas
Los precios de las entradas para el Universitario vs. Kazoku No Perú, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:
- General: 20 soles
- Preferente Norte y Sur: 25 soles
- Preferente Oriente: 35 soles
- Preferente Occidente: 45 soles