Universitario vs Kazoku No Peru EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley?

Universitario vs Kazoku No Peru EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 5 de la LPV.

Universitario vs Kazoku No Perú EN VIVO: se enfrentan este domingo 23 de noviembre por la fecha 5 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025. El encuentro se disputará en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao, desde las 3:15 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Latina (2 y 702 HD, app y página web). También podrás seguir las incidencias por RPP.pe.

Universitario vs Kazoku No Perú: ¿Cómo llegan a la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?



Universitario llega al cotejo luego de perder 3-2 ante la Universidad San Martín. Kazoku No Perú, en tanto, llega al partido tras perder 3-0 ante Circolo.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Kazoku No Perú en vivo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?



El partido Universitario vs. Kazoku No Perú se disputará el domingo 23 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao. El recinto tiene capacidad para recibir a 2700 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Universitario vs Kazoku No Perú en vivo por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?



En Perú , el partido entre Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 3:15 p.m.

, el partido entre Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 3:15 p.m. En Colombia, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 3:15 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 3:15 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 4:15 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 4:15 p.m.



En Argentina, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 5:15 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 5:15 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 5:15 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 5:15 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 5:15 p.m.

En México (CDMX), el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 2:15 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Universitario vs Kazoku No Perú comienza a las 3:15 p.m.

¿Dónde ver el Universitario vs Kazoku No Perú en vivo por TV y streaming?



El partido Universitario vs. Kazoku No Perú se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Universitario vs Kazoku No Perú: precios de entradas



Los precios de las entradas para el Universitario vs. Kazoku No Perú, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General: 20 soles

Preferente Norte y Sur: 25 soles

Preferente Oriente: 35 soles

Preferente Occidente: 45 soles