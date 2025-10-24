Liga 1: Ayacucho FC y Deportivo Garcilaso se miden por la fecha 16

Palpitamos la previa del choque entre Ayacucho FC y Deportivo Garcilaso. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Jhonathan Zamora Quiroz.

El cotejo entre Ayacucho FC y Deportivo Garcilaso, por la fecha 16 de la Liga 1, se jugará el próximo sábado 25 de octubre, a partir de las 13:00 horas, en el estadio Las Américas.

Así llegan Ayacucho FC y Deportivo Garcilaso

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Ayacucho FC en partidos de la Liga 1

Ayacucho FC quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Universitario por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 5 goles marcados y con 11 en su arco.

Últimos resultados de Deportivo Garcilaso en partidos de la Liga 1

Deportivo Garcilaso viene de caer derrotado 0 a 1 ante Sporting Cristal. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos,1 empatado y solo 1 triunfo. Marcó 3 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 9 ocasiones.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 21 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y fue Deportivo Garcilaso quien ganó 2 a 1.

Jhonathan Zamora Quiroz es el elegido para dirigir el partido.

Fecha y rival de Ayacucho FC en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 17: vs Los Chankas: 1 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de Deportivo Garcilaso en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 17: vs ADT de Tarma: 1 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Horario Ayacucho FC y Deportivo Garcilaso, según país