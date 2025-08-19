Jordi Espinoza será el árbitro del clásico Universitario vs. Alianza Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se viene el clásico del fútbol peruano en el Torneo Clausura y ya quedó definido quién será el árbitro para el duelo que Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán en el Estadio Monumental.

Jordi Espinoza, árbitro de categoría FIFA, será el juez principal del segundo clásico de la temporada en la Liga1 Te Apuesto 2025. El equipo de colegiados lo completarán Michael Orué (1er asistente) y Jesús Sánchez (2do asistente), ambos FIFA. El cuarto árbitro será Walter Bustamente.

El responsable del VAR será Alejandro Villanueva, árbitro VAR de categoría FIFA, quien tendrá como asistente a Diego Jaimes.

Jordi Espinoza, el árbitro del clásico

Jordi Espinoza recibió la categoría FIFA este año. En la actual temporada ha estado al frente de 16 partidos en la Liga1.

Con Universitario estuvo en tres compromisos. En el Apertura en la caída 0-1 ante Alianza Atlético en el Monumental y en la victoria 0-2 frente a Atlético Grau en Trujillo. En el Clausura dirigió el duelo de la ‘U’ con los piuranos en Ate, con triunfo local por 3-1.

Respecto a Alianza Lima, solo lo dirigió en un partido. Fue en el Apertura por la visita blanquiazul a Arequipa, con resultado de 0-1 sobre Melgar.

El clásico se disputará el domingo 24 de agosto, desde las 5:30 p.m. Ambos conjuntos se presentarán tras sus respectivos compromisos a mitad de semana en los torneos Conmebol.

En el Torneo Clausura, Universitario es tercero con 14 unidades, a dos del líder Sporting Cristal. Los cremas le llevan 3 puntos a Alianza Lima (5°) en la clasificación.

Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Viernes 22 de agosto

1:00 p.m. | Ayacucho vs. Binacional / Estadio Las Américas - Ayacucho

3:15 p.m. | Juan Pablo II vs. Cusco FC / Complejo Deportivo Juan Pablo II - Chongoyape

Sábado 23 de agosto

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. UTC / Estadio Alberto Gallardo - Lima

1:15 p.m. | Los Chankas vs. Sport Boys / Estadio Los Chankas - Andahuaylas

3:30 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Alianza Universidad / Estadio Juan Maldonado - Cutervo

6:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo / Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco

Domingo 24 de agosto

1:00 p.m. | ADT vs. Melgar / Estadio Unión Tarma - Junín

3:15 p.m. | Cienciano vs. Atlético Grau / Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco

5:30 p.m. | Universitario vs. Alianza Lima / Estadio Monumental - Lima

Descansa: Alianza Atlético