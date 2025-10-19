Últimas Noticias
Liga 1: Universitario se enfrenta ante la visita Ayacucho FC por la fecha 15

Universitario y Ayacucho FC se enfrentan en el estadio el Coloso de José Díaz, con el arbitraje de Joel Alarcón Limo. El duelo se jugará mañana desde las 20:15 horas.

Universitario se enfrenta mañana ante Ayacucho FC para disputar el partido por la fecha 15, en el estadio el Coloso de José Díaz, desde las 20:15 horas.

Así llegan Universitario y Ayacucho FC

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Universitario en partidos de la Liga 1

Universitario ganó por 3-0 el juego pasado ante Juan Pablo II. El conjunto local sigue cosechando victorias en los últimos 4 encuentros. En esos partidos, ha marcado 12 goles y ha sufrido 4 en contra.

Últimos resultados de Ayacucho FC en partidos de la Liga 1

El anterior partido disputado entre Ayacucho FC finalizó en empate por 2-2 ante ADT de Tarma. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Logró convertir 4 goles y le han marcado 10.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Universitario lo ganó por 0 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Joel Alarcón Limo.


Fechas y rivales de Universitario en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 14: vs Sporting Cristal: 23 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs ADT de Tarma: 26 de octubre - 17:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Ayacucho FC en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 16: vs Deportivo Garcilaso: 25 de octubre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Los Chankas: 1 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
Horario Universitario y Ayacucho FC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas
  • Colombia y Perú: 20:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas
  • Venezuela: 21:15 horas

