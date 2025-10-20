Ayacucho va por la sorpresa contra Universitario: "Vamos a dar todo por la victoria", dijo Juan Lucumí

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Partido clave para los cremas. Este lunes, Universitario recibe en el Estadio Nacional a Ayacucho, por la vigésimoquinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Es un duelo de realidades distintas, ya que Universitario de Deportes es el líder del campeonato, mientras que Ayacucho FC lucha por no descender. Pese a su mal momento, los 'zorros' esperan dar la sorpresa, según comentó el delantero Juan Lucumí, quien ya calienta la visita de su elenco.

"Vamos a dar todo por la victoria. Va a ser muy interesante porque ellos pelean el campeonato y nosotros la permanencia", sostuvo el atacante de Ayacucho en declaraciones que recoge Ovación.

Ayacucho no se guarda nada contra Universitario

Además, declaró que esperan sacar provecho de jugadas puntuales contra los dirigidos por el entrenador uruguayo Jorge Fossati.

"Ellos son un gran equipo, pero también tienen sus falencias. Vamos a tratar de aprovechar eso", apuntó el futbolista colombiano.

En tanto, dio cuenta de la presión que tendrá de parte de la hinchada crema. El Nacional apunta a tener un lleno casi total. porque los merengues han reportado que se han vendido más de 90 % de las entradas que se colocaron a la venta.

"A mí me encanta jugar a estadio lleno y siempre me fue bien así. Dios quiera que ahora se puedar dar", sostuvo en la previa del partido contra Universitario.

¿Qué canal transmite el Universitario vs Ayacucho FC en vivo?



El partido de Universitario ante Ayacucho FC va vía TV a las 8:15 p.m. (horario peruano) por la señal de Gol Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP lo tendrá en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Posibles alineaciones del Universitario ante Ayacucho

Universitario de Deportes: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, Andy Polo; Jairo Vélez y Alex Valera.

Ayacucho FC: Juan Valencia; Jean Franco Falconí, Jonathan Bilbao, Manuel Ganoza, Alonso Tamariz; Hideyoshi Arakaki, Diego Ramírez, Derlis Orué, Adrián De La Cruz; Juan Lucumí y Franco Caballero.