Partidos de hoy, lunes 20 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, lunes 20 de octubre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV de hoy lunes 20 de octubre, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs Ayacucho FC por la Liga1 Te Apuesto 2025. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, lunes 20 de octubre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga 1 - Perú
1:15 p.m. | Sport Huancayo vs Alianza Lima - L1 Max, L1 Play
6:00 p.m. | Sport Boys vs Melgar - GOLPERU
8:15 p.m. | Universitario vs Ayacucho FC - GOLPERU
Partidos de hoy, Serie A - Italia
1:45 p.m. | Cremonense vs Udinese - Disney+
Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra
2:00 p.m. | West Ham vs Brentford - ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy, LaLiga - España
2:00 p.m. | Alavés vs Valencia - ESPN 3, Disney+
Partidos de hoy, Champions League Elite - AFC
11:00 a.m. | Al Shorta SC vs Al Ittihad - Disney+
1:15 p.m. | Al Ahli vs Al Gharafa - Disney+
Partidos de hoy, Primera División - Uruguay
2:00 p.m. | Racing vs Juventud - GolTV, Disney+
5:00 p.m. | Plaza Colonia vs Liverpool - Disney+
Partidos de hoy, Primera División - Colombia
6:00 p.m.| La Equidad vs Deportes Tolima - RCN
8:10 p.m. | Medellín vs Santa Fe - RCN
Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador
7:00 p.m. | El Nacional vs Deportivo Cuenca - ECDF
Partidos de hoy, Primera División - Argentina
5:00 p.m. | Tigre vs Barracas Central - Fanatiz
5:00 p.m. | Deportivo Riestra vs Instituto - TyC Sports
7:15 p.m. | Atlético Tucumán vs San Lorenzo - TyC Sports
Partidos de hoy, Serie A - Brasil
5:00 p.m. | Juventude vs RB Bragantino - Fanatiz
5:30 p.m. | Vasco da Gama vs Fluminense - Fanatiz
7:30 p.m. | Santos vs Vitoria - Fanatiz