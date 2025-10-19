Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, lunes 20 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Partidos de hoy, lunes 20 de octubre del 2025: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, lunes 20 de octubre del 2025: revisa la programación de la fecha | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @Universitario
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, lunes 20 de octubre del 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV de hoy lunes 20 de octubre, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs Ayacucho FC por la Liga1 Te Apuesto 2025. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, lunes 20 de octubre del 2025: horarios y guía de canales

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Partidos de hoy, Liga 1 - Perú

1:15 p.m. | Sport Huancayo vs Alianza Lima - L1 Max, L1 Play
6:00 p.m. | Sport Boys vs Melgar - GOLPERU
8:15 p.m. | Universitario vs Ayacucho FC - GOLPERU

Partidos de hoy, Serie A - Italia

1:45 p.m. | Cremonense vs Udinese - Disney+

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:00 p.m. | West Ham vs Brentford - ESPN 2, Disney+

Partidos de hoy, LaLiga - España

2:00 p.m. | Alavés vs Valencia - ESPN 3, Disney+

Partidos de hoy, Champions League Elite - AFC

11:00 a.m. | Al Shorta SC vs Al Ittihad - Disney+
1:15 p.m. | Al Ahli vs Al Gharafa - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Uruguay

2:00 p.m. | Racing vs Juventud - GolTV, Disney+
5:00 p.m. | Plaza Colonia vs Liverpool - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

6:00 p.m.| La Equidad vs Deportes Tolima - RCN
8:10 p.m. | Medellín vs Santa Fe - RCN

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

7:00 p.m. | El Nacional vs Deportivo Cuenca - ECDF

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

5:00 p.m. | Tigre vs Barracas Central - Fanatiz
5:00 p.m. | Deportivo Riestra vs Instituto - TyC Sports
7:15 p.m. | Atlético Tucumán vs San Lorenzo - TyC Sports

Partidos de hoy, Serie A - Brasil

5:00 p.m. | Juventude vs RB Bragantino - Fanatiz
5:30 p.m. | Vasco da Gama vs Fluminense - Fanatiz
7:30 p.m. | Santos vs Vitoria - Fanatiz

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
fútbol en vivo partidos de hoy LaLiga Premier League Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Serie A Brasileirao

RPP TV

En Vivo

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA