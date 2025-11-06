Liga 1: Se enfrentan Universitario y Deportivo Garcilaso por la fecha 18

En la previa de Universitario vs Deportivo Garcilaso, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 21:00 horas.

Por la fecha 18 de la Liga 1, Universitario y Deportivo Garcilaso se enfrentan mañana desde las 21:00 horas en el estadio .

Así llegan Universitario y Deportivo Garcilaso

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Universitario en partidos de la Liga 1

Universitario ganó su último duelo ante ADT de Tarma por 2 a 1. El equipo local llega en gran forma por llevar 4 partidos previos sin caer, en los que sumó 10 goles a favor y ha sufrido 2 en contra.

Últimos resultados de Deportivo Garcilaso en partidos de la Liga 1

Deportivo Garcilaso viene de vencer a ADT de Tarma en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 derrotas. Además, marcó un total de 6 goles y 9 le han convertido.

En los últimos 5 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de julio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Universitario se quedó con la victoria por 0 a 1.

Horario Universitario y Deportivo Garcilaso, según país