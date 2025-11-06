Liga 1: Se enfrentan Universitario y Deportivo Garcilaso por la fecha 18

Últimas Noticias
Se enfrentan Universitario y Deportivo Garcilaso por la fecha 18
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Universitario vs Deportivo Garcilaso, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 21:00 horas.

Por la fecha 18 de la Liga 1, Universitario y Deportivo Garcilaso se enfrentan mañana desde las 21:00 horas en el estadio .

Así llegan Universitario y Deportivo Garcilaso

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Universitario en partidos de la Liga 1

Universitario ganó su último duelo ante ADT de Tarma por 2 a 1. El equipo local llega en gran forma por llevar 4 partidos previos sin caer, en los que sumó 10 goles a favor y ha sufrido 2 en contra.

Últimos resultados de Deportivo Garcilaso en partidos de la Liga 1

Deportivo Garcilaso viene de vencer a ADT de Tarma en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 1 victoria y 3 derrotas. Además, marcó un total de 6 goles y 9 le han convertido.

En los últimos 5 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de julio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Universitario se quedó con la victoria por 0 a 1.

Horario Universitario y Deportivo Garcilaso, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela: 22:00 horas

