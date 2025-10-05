Universitario quiere el tricampeonato: su lista de convocados para recibir a Juan Pablo II en el Monumental

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario se acerca a un nuevo título. Este domingo, los cremas reciben a Juan Pablo II y en la previa tienen cinco puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor en el Torneo Clausura 2025 de la Liga1; Cusco FC.

Es más, si Universitario de Deportes le gana a Juan Pablo II College en el Estadio Monumental U Marathon, el equipo que dirige Jorge Fossati tendrá ocho unidades más que el elenco cusqueño. Así, el tricampeonato estará cada vez más cercano al elenco merengue.

Por lo mismo, Universitario dio cuenta de su lista de convocados para recibir al cuadro del norte del país y llamó a lo mejor que tiene disponible.

𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📋



Estos son nuestros convocados para enfrentar a @ACD_JuanPabloII por la fecha 13 del Clausura 2025.#LaGarraDelÚnicoGrande pic.twitter.com/rYoqHY0ujV — Universitario (@Universitario) October 5, 2025

Universitario de local contra Juan Pablo II

Por ejemplo, hay que tener en cuenta que para este partido, la 'U' no a Horacio Calcaterra y Paolo Reyna por una lesión muscular y fractura nasal, respectivamente.

Así, en lo que tiene que ver con los porteros, el DT Fossati citó a Sebastián Britos, Miguel Vargas y Aamet Calderón.

En tanto, respecto a los defensas, Universitario tiene a Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Hugo Ancajima y Aldo Corzo. Como volante, por su parte, se encuentran Jesús Castillo, Jairo Vélez, Gabriel Costa, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Jorge Murrugarra, César Inga, Andy Polo y José Carabalí.

Por último, los hombres de ataque del actual bicampeón del fútbol peruano son José Rivera, Diego Churín, Edison Flores, Alex Valera y Esteban Cruz.

¿Qué canal transmite el Universitario vs Juan Pablo II en vivo por TV?

El partido de Universitario contra Juan Pablo II será transmitido vía GOL Perú, canales 14 y 714 HD de Movistar. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias. Será a las 6:00 p.m. hora peruana.