Sporting Cristal vs Universitario: ¿Cómo escuchar en vivo el partidazo del Torneo Clausura 2025?

Conoce cómo escuchar el partido entre Sporting Cristal y Universitario en el Estadio Nacional desde la radio con RPP.

Sporting Cristal vs Universitario se enfrentan en vivo este jueves en un partido determinante en el Torneo Clausura 2025, que podría acercar aún más a los ‘cremas’ al ‘Tri’. ¿Cómo escuchar en directo el duelo? Conoce todos los detalles con RPP.

El equipo ‘crema’ es el virtual ganador de la Tabla Acumulada y podría asegurar el ‘Tri’ esta semana. Para ello, deberá ganar a Sporting Cristal y a ADT. Caso contrario, aún puede lograrlo siempre y cuando Cusco FC, su rival más cercano, no sume puntaje algún. Por ello, los ‘celestes’ van con todo en busca del triunfo.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs Universitario en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido Sporting Cristal vs Universitario está programado en el Estadio Nacional de Lima, con un aforo para más de 43 mil personas. El vibrante partido va desde las 8:00 p.m. en un partido reprogramado por la fecha 14 del Clausura 2025.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Universitario en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 8:00 p.m.

En Colombia, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 9:00 p.m.

En Argentina, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 10:00 p.m.

En Brasil, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido Sporting Cristal vs Universitario comienza a las 10:00 p.m.

¿Dónde escuchar el Sporting Cristal vs Universitario en directo en todo el país?

Si quieres seguir la transmisión del Sporting Cristal vs Universitario ya sea desde la radio de tu celular o de tu vehículo, podrás hacerlo por medio de RPP Noticias. Para sintonizarlo en Lima Metropolitana, debes colocar la frecuencia 89.7 MHZ de la FM. Conoce las estaciones de RPP a nivel nacional para no perderte el partido del Torneo Clausura:

Lima: 89.7 FM y 730 AM

Arequipa: 102.3 FM y 1170 AM

Chiclayo: 96.7 FM y 870 AM

Huancayo: 97.3 FM y 1140 AM

Trujillo: 90.9 FM y 790 AM

Cajamarca: 100.7 FM y 1130 AM

Piura: 103.3 FM / 920 AM

Cusco: 93.3 FM

¿Dónde ver el Sporting Cristal vs Universitario en vivo por TV?

Es importante remarcar que el partido Universitario vs Alianza Lima será transmitido en todo el territorio nacional por TV a través de la señal de GOL Perú, canal con los derechos de transmisión de los partidos de local de Universitario. Además, todas las incidencias las encontrarás directo en directo en la página web de RPP.pe.

