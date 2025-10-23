Universitario y su mensaje antes del partidazo ante Sporting Cristal: "Luchar hasta el final"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario busca seguir en racha. Este jueves, la tienda crema juega de visitante ante Sporting Cristal en un cotejo pendiente del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

En Universitario de Deportes están motivados ya que, por ejemplo, vienen de ganarle 2-1 en el minuto final a Ayacucho FC y cuentan con seis triunfos consecutivos. Así, a su estilo, el actual bicampeón del fútbol peruano calentó el partido contra Sporting Cristal fuera de casa.

"Luchar hasta el final", fue lo que colocó Universitario en sus redes sociales. La publicación fue acompañada de una imagen con Jairo Concha, Martín Pérez Guedes y José Rivera en el Estadio Nacional.

LUCHAR HASTA EL FINAL



Sporting Cristal vs. Universitario



Clausura 2025 - Fecha 14



8:00 p.m.



Estadio Nacional

Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la 'U' no le gana al elenco celeste en sus últimas 12 visitas al Nacional.

La última vez que se llevó el triunfo contra el cuadro del Rímac fue en el Apertura 2026 con un justo 1-0. El gol, en aquella ocasión, fue obra de Edison Flores en el segundo tiempo.

En lo que respecta a la tabla de posiciones de lo que va del Clausura, Universitario es el sólido líder del torneo con 33 puntos. Por su parte, los dirigidos por Paulo Autuori cuenta con 22 unidades.

¿Qué canal transmite el Sporting Cristal vs Universitario por TV?

El partido de Sporting Cristal ante Universitario será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Las alineaciones del Sporting Cristal vs. Universitario

El posible 11 titular de Sporting Cristal va con Diego Enriquez; Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Catriel Cabellos, Jesús Pretell, Christofer Gonzáles; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Por su parte, la 'U' se alista con Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera.