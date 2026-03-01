La 'pinturita' de Lisandro Alzugaray: gol de tiro libre de Universitario ante FC Cajamarca [VIDEO]

Lisandro Alzugaray rompió la paridad en el choque de Universitario vs FC Cajamarca por el Torneo Apertura 2026.

Universitario de Deportes rompió la igualdad ante FC Cajamarca en el segundo tiempo del duelo en el Monumental de Ate. Lisandro Alzugaray convirtió el 1-0 cuando el equipo crema no encontraba el gol como local.

El cuadro crema, impreciso en gran parte del partido, encontró un tiro libre, que cambió Alzugaray por gol en el minuto 66 tras un zurdazo que pasó por una barrera mal conformada.

El arquero colombiano Carlos Mosquera se molestó con sus compañeros por la falta de reacción, mientras los jugadores felicitaron al exjugador de Independiente del Valle, que anotó su primer tanto en el Torneo Apertura.

Este fue el gol del triunfo de Univesitario, que sumó 11 puntos y se ubicó en el segundo lugar como escolta del líder, Alianza Lima (13).

Así fue el gol de Lisandro Alzugaray con Universitario. | Fuente: L1 Max

Universitario vs FC Cajamarca: alineaciones confirmadas

Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, José Carabalí; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

FC Cajamarca: Carlos Mosquera; Ricardo Lagos, José Gallardo, Pablo Míguez, Jefferson Orejuela; Alexis Rodas, Matías Almirón, Brandon Palacios; Arley Rodríguez, Tomás Andrade y Hernán Barcos.