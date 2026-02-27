Universitario vs. FC Cajamarca en vivo: ¿a qué hora y dónde ver fecha 5 del Torneo Apertura 2026?

Universitario de Deportes volverá a las canchas cuando reciba a FC Cajamarca, en el estadio Monumental, por la quinta jornada del Torneo Apertura 2026. El equipo crema buscará volver al triunfo para escalar en el certamen.

Por su parte, el equipo liderado por Hernán Barcos espera dar una sorpresa en la casa del tricampeón nacional.

Universitario vs. FC Cajamarca: ¿cómo llegan a la fecha 5 del Torneo Apertura 2026?

Universitario llega a este partido tras empatar 2-2 ante Sporting Cristal, en el estadio Alberto Gallardo. En tanto, FC Cajamarca ganó 3-1 a Melgar de local.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs. FC Cajamarca en vivo en la fecha 5 del Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el domingo, 1 de marzo, en el Estadio Monumental, en Lima. El recinto tiene una capacidad para más de 80 000​​ espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs. FC Cajamarca en vivo por el Torneo Apertura 2026?

En Perú , el partido Universitario vs. FC Cajamarca comienza a las 6:00 p.m.

En Colombia, el partido Universitario vs. FC Cajamarca comienza a las 6:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs. FC Cajamarca comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs. FC Cajamarca comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs. FC Cajamarca comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs. FC Cajamarca comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs. FC Cajamarca comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs. FC Cajamarca comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs. FC Cajamarca comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs. FC Cajamarca comienza a las 8:00 p.m.

¿Dónde ver el Universitario vs. FC Cajamarca en vivo por TV?

El partido de Universitario vs. FC Cajamarca será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Universitario vs FC Cajamarca: alineaciones posibles



Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, Andy Polo; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

FC Cajamarca: Mosquera; Rodas, Almirón, Gallardo, Lagos; Míguez, Orejuela, Rodríguez, Meza; Adrade, Hernán Barcos.

Universitario vs. FC Cajamarca: últimos resultados

Universitario

Sporting Cristal 2-2 Universitario

Universitario 2-1 Cienciano

Cusco FC 1-1 Universitario

FC Cajamarca

FC Cajamarca 3-1 Melgar

Sport Huancayo 2-0 FC Cajamarca

FC Cajamarca 1-1 Garcilaso



