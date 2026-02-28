Liga 1: Por la fecha 5 se enfrentarán Universitario y FC Cajamarca

Todos los detalles de la previa del partido entre Universitario y FC Cajamarca, que se jugará el domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas en Monumental de la U. Dirige Joel Alarcón Limo.
FC Cajamarca y Universitario se enfrentarán en Monumental de la U el próximo domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 5 del campeonato peruano.
Así llegan Universitario y FC Cajamarca
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Universitario en partidos del campeonato peruano
Universitario igualó 2-2 frente a Sporting Cristal. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 1 empate. Le convirtieron 4 goles y registró solo 7 a favor.
Últimos resultados de FC Cajamarca en partidos del campeonato peruano
FC Cajamarca viene de un triunfo 3 a 1 frente a Melgar. En los 3 recientes partidos jugados acumuló 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 7 goles y le metieron 7 en su arco.
Joel Alarcón Limo fue designado para controlar el partido.
Horario Universitario y FC Cajamarca, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela: 19:00 horas
