Universitario vs FC Cajamarca en vivo: se enfrentan por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026

Universitario vs FC Cajamarca se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto.

El elenco de Universitario, el cual tiene como director técnico a Javier Rabanal, cuenta con 8 puntos en lo que va a la presente campaña de la liga peruana de primera división. Por su parte, la tienda de FC Cajamarca tiene cinco unidades.

Universitario vs FC Cajamarca: Altas y bajas en la fecha 5 del Torneo Apertura 2026



Universitario sufrirá la baja de Aldo Corzo por lesión. Sin embargo, la buena noticia en el cuadro crema es el regreso de Anderson Santamaría, mientras que el brasileño Miguel Silveira podría ingresar a la convocatoria.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs FC Cajamarca en vivo en la fecha 5 del Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el domingo, 1 de marzo, en el Estadio Monumental, en Lima. El recinto tiene una capacidad para más de 80 000​​ espectadores.

¿A qué hora juegan Universitario vs FC Cajamarca en vivo por el Torneo Apertura 2026?

En Perú , el partido Universitario vs. FC Cajamarca comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Universitario vs. FC Cajamarca comienza a las 6:00 p.m. En Colombia, el partido Universitario vs. FC Cajamarca comienza a las 6:00 p.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs. FC Cajamarca comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs. FC Cajamarca comienza a las 7:00 p.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs. FC Cajamarca comienza a las 7:00 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs. FC Cajamarca comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido Universitario vs. FC Cajamarca comienza a las 8:00 p.m.

En Chile, el partido Universitario vs. FC Cajamarca comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Universitario vs. FC Cajamarca comienza a las 8:00 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs. FC Cajamarca comienza a las 8:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Universitario vs FC Cajamarca en vivo?

El partido de Universitario vs. FC Cajamarca será transmitido por la señal de L1 Max y L1 Play. RPP te lo lleva en radio en los 89,7 FM y 730 AM, mientras que RPP.pe tendrá los goles y todas las incidencias.

Universitario vs FC Cajamarca: Alineaciones posibles

Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, César Inga; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí, Andy Polo; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

FC Cajamarca: Mosquera; Rodas, Almirón, Gallardo, Lagos; Míguez, Orejuela, Rodríguez, Meza; Adrade, Hernán Barcos.

