Roberto Mosquera respondió a Paulo Autuori tras su autocrítica a Sporting Cristal

Roberto Mosquera no coincidió con la dura autocrítica de Autuori luego del triunfo de Sport Huancayo sobre Sporting Cristal. El DT celeste aseguró que su equipo “no compitió” y mostró una “actitud muy floja”. El entrenador del ‘Rojo Matador’ sostuvo que el encuentro fue disputado y que su equipo supo manejarlo, resaltando el buen desempeño de sus jugadores.

​"Yo quiero ir por el lado de que este tipo de partidos es lo que hace al hincha y a la gente verlo, porque jugamos bien, porque también no estoy de acuerdo con el profe Autuori, yo creo que sí fue un equipo competitivo que pudimos manejarlo", dijo Roberto Mosquera.

Roberto Mosquera también consideró que su equipo debió liquidar el encuentro mucho antes. “Nosotros perdimos cuatro goles en el primer tiempo. El primer tiempo debimos resolver el partido”, afirmó, remarcando que la falta de eficacia fue lo que mantuvo con vida al rival más tiempo del necesario.





El DT de Sport Huancayo valoró el crecimiento ofensivo de su plantel: ​"Obviamente que ahora la presencia del gol hace que el equipo se vea más sólido. Hoy día hicimos muy buen toque, muy buen juego, por eso que me animo a decir de que es un partido en el cual dos equipos intentan jugar y llegar al arco tocando, también usando la contra", expresó.

¿Qué dijo Paulo Autuori tras el triunfo de Sport Huancayo?

Paulo Autuori fue crítico con su equipo luego de la derrota por 2-1. "Fue un partido que nosotros no merecimos salir con nada que no fuera una derrota. De todos los partidos que jugamos este año, fue el único partido que nosotros nos lo merecemos. De ahí, la actitud muy floja, muy mala de nosotros".

"Quizás estamos pensando en el partido del miércoles. El grupo tiene que entender que estamos ahí metidos y tiene que enfocarse en el siguiente partido, que es el más importante de nuestras vidas. No interesa qué clase de competencia estamos involucrados”, declaró.