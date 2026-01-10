Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2025-2026 EN VIVO: así está durante la fecha 1 de la Fase 2

La Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026 ya está en juego, una etapa a la que accedieron los diez mejores equipos de la primera etapa y donde se definirá a los ocho conjuntos que puedan avanzar hacia los partidos de eliminación por el título.

Universitario (ganador de la Fase 1), San Martín, Alianza Lima, Circolo, Géminis, Atlético Atenea, Regatas Lima, Rebaza Acosta, Olva Latino y Deportivo Soan siguen en carrera.

Según determinan las Bases de la Liga Peruana de Vóley, el puntaje se mantiene de la Fase 1, lo que incrementa la dificultad para los últimos de la tabla para meterse entre los primeros 8.

Fecha 1 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Sábado 10 de enero

2:45 p.m. | Deportivo Géminis vs. Atlético Atenea

5:00 p.m. | U. San Martín vs. Olva Latino

7:00 p.m. | Universitario vs. Deportivo Soan

Domingo 11 de enero

3:15 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs. Regatas Lima

5:00 p.m. | Alianza Lima vs- Rebaza Acosta

Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026



# EQUIPO PJ PG PP SETS PUNTOS 1. Universitario 11 10 1 32:7 30 2. San Martín 11 10 1 32:13 29 3. Alianza Lima* 11 9 2 28:9 27 4. Circolo Sportivo Italiano 11 6 5 23:22 18 5. Deportivo Géminis 11 6 5 22:19 17 6. Atlético Atenea 11 6 5 22:22 17 7. Regatas Lima 11 6 5 23:19 16 8. Rebaza Acosta 11 4 7 19:25 13 9. Olva Latino 11 4 7 15:27 9 10. Deportivo Soan 11 2 9 16:27 10

¿Cuál es el formato de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?

Los 10 equipos que son parte de esta etapa se enfrentarán en una rueda de todos contra todos, teniendo a cada club disputando un total de 9 partidos.

Los puntajes de la primera ronda se mantienen en la Fase 2 y solo los ocho elencos que ocupen los primeros lugares al finalizar esta instancia clasificarán a los Play-Offs.