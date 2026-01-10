Últimas Noticias
Tabla de posiciones Liga Peruana de Vóley 2025-2026 EN VIVO: así está durante la fecha 1 de la Fase 2

Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26, Fase 2
Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26, Fase 2 | Fuente: Composición
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Ya está en marcha la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026. Revisa AQUÍ la programación y todos los resultados.

La Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026 ya está en juego, una etapa a la que accedieron los diez mejores equipos de la primera etapa y donde se definirá a los ocho conjuntos que puedan avanzar hacia los partidos de eliminación por el título.

Universitario (ganador de la Fase 1), San Martín, Alianza Lima, Circolo, Géminis, Atlético Atenea, Regatas Lima, Rebaza Acosta, Olva Latino y Deportivo Soan siguen en carrera.

Según determinan las Bases de la Liga Peruana de Vóley, el puntaje se mantiene de la Fase 1, lo que incrementa la dificultad para los últimos de la tabla para meterse entre los primeros 8.  

Fecha 1 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Sábado 10 de enero

2:45 p.m. | Deportivo Géminis vs. Atlético Atenea
5:00 p.m. | U. San Martín vs. Olva Latino
7:00 p.m. | Universitario vs. Deportivo Soan

Domingo 11 de enero

3:15 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs. Regatas Lima
5:00 p.m. | Alianza Lima vs- Rebaza Acosta

Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

#EQUIPOPJPGPPSETSPUNTOS
1.Universitario1110132:730
2.San Martín1110132:1329
3. Alianza Lima*119228:927
4. Circolo Sportivo Italiano116523:2218
5.Deportivo Géminis116522:1917
6.Atlético Atenea116522:2217
7.Regatas Lima116523:1916
8.Rebaza Acosta114719:2513
9.Olva Latino114715:279
10.Deportivo Soan112916:2710

¿Cuál es el formato de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026?

Los 10 equipos que son parte de esta etapa se enfrentarán en una rueda de todos contra todos, teniendo a cada club disputando un total de 9 partidos.

Los puntajes de la primera ronda se mantienen en la Fase 2 y solo los ocho elencos que ocupen los primeros lugares al finalizar esta instancia clasificarán a los Play-Offs.

Vóley Liga Peruana de Vóley Liga Peruana de Vóley Betsson Alianza Lima Universitario de Deportes San Martín Regatas Lima

