Emocionante: Lionel Messi y la emotiva dedicatoria de la prensa argentina por su despedida en Eliminatorias [VIDEO]

Argentina recibe a Venezuela en Buenos Aires en lo que será el último partido de Lionel Messi, como local, en las Eliminatorias.
'The Last Dance' por las Eliminatorias. Y es que este jueves, Lionel Messi jugará su último partido de local con Argentina -ante Venezuela- en lo que tiene que ver con el camino hacia la clasificación en el Mundial 2026.
"Va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de las Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos", dijo Lionel Messi a poco del final del pasado mes de agosto. Así, frente a la Vinotinto en el Estadio Mâs Monumental, se espera una verdadera fiesta en la Selección de Argentina.
Por lo mismo, la prensa argentina calienta lo que será este cotejo para Messi. Por ejemplo, TyC Sports publicó un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales como Instagram y TikTok.
Las imágenes que se compartieron fueron de los mejores momentos de 'Leo' con la indumentaria albiceleste, en donde se destaca el título en el Mundial Qatar 2022.
No todo quedó allí porque también se recordó los agrios pasajes que vivió el delantero, como fueron las dos finales perdidas de manera consecutivas en la Copa América contra Chile.
Además, el video hacia Lionel Messi fue acompañado con parte de la canción No me olvides de Abel Pintos. Rápidamente, tiene miles de reproducciones.
Precios de entradas del Argentina vs Venezuela en la despedida de Messi (en pesos argentinos)
- Popular – $90 000
- Popular menor – $29 000
- Sívori y Centenario alta – $158 000
- Sívori y Centenario media – $320 000
- San Martin y Belgrano alta – $260 000
- San Martín y Belgrano baja – $450 000
- San Martín Y Belgrano media – $480 000
Estadísticas de Lionel Messi con la Selección Argentina en Eliminatorias Sudamericanas
Lionel Messi ha disputado 45 partidos en Argentina, anotando 35 goles en total. De esas anotaciones, 23 corresponden a las Eliminatorias Sudamericanas. Además, brindó 20 asistencias.
