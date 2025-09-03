Partidos de hoy, jueves 4 de setiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias del Mundial

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 4 de setiembre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias Sudamericanas.
Programación de los partidos de hoy, jueves 4 de setiembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Amistosos
11:00 a.m. Noruega vs. Finlandia – Disney+ Premium
11:00 a.m. Gibraltar vs. Albania – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Eliminatorias Sudamericanas – Conmebol
6:30 p.m. Uruguay vs. Perú – Movistar Deportes (3 y 703 HD), ATV, América TV, Movistar Play
6:30 p.m. Argentina vs. Venezuela – GOLPERÚ (14 y 714 HD), Movistar Play
6:30 p.m. Colombia vs. Bolivia – Movistar Eventos 1 (1 y 701 HD)
6:30 p.m. Paraguay vs. Ecuador – Movistar Eventos 2 (11 y 711 HD)
7:30 p.m. Brasil vs. Chile – Movistar Deportes YouTube, Latina
Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – CAF
08:00 a.m. Chad vs. Ghana – FIFA+
11:00 a.m. Angola vs. Libia – FIFA+
11:00 a.m. Mauricio vs. Cabo Verde – FIFA+
11:00 a.m. Madagascar vs. Rep. Centroafricana – FIFA+
11:00 a.m. Guinea Bissau vs. Sierra Leona – FIFA+
11:00 a.m. Santo Tomé vs. Guinea Ecuatorial – FIFA+
2:00 p.m. Túnez vs. Liberia – FIFA+
2:00 p.m. Argelia vs. Botswana – FIFA+
2:00 p.m. Mali vs. Comoras – FIFA+
2:00 p.m. Camerún vs. Suazilandia – FIFA+
Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – UEFA
09:00 a.m. Kazajistán vs. Gales – Disney+ Premium, ESPN 5
11:00 a.m. Georgia vs. Turquía – Disney+ Premium, ESPN 2
11:00 a.m. Lituania vs. Malta – Disney+ Premium
1:45 p.m. Países Bajos vs. Polonia – Disney+ Premium
1:45 p.m. Bulgaria vs. España – Disney+ Premium
1:45 p.m. Liechtenstein vs. Bélgica – Disney+ Premium
1:45 p.m. Luxemburgo vs. Irlanda del Norte – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Liga Pro Serie B – Ecuador
3:30 p.m. Gualaceo vs. Guayaquil City – El Canal del Fútbol
7:00 p.m. Imbabura vs. Atlético Vinotinto – El Canal del Fútbol
Partidos de hoy, Mundial Clubes Juvenil
1:00 p.m. FC Barcelona vs. River Plate – Disney+ Premium