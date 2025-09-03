Últimas Noticias
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Historias con niños
EP 33 • 41:58
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Puerto de Chancay entre los riesgos para la seguridad hemisférica, dice profesor del Colegio de Guerra del Ejercito de EE.UU.
EP 1862 • 17:29
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 3 de agosto | (San Gregorio Magno) - "Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuese, se los llevaban; y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando"
EP 1067 • 12:10
La Agenda

Gracias a:

Partidos de hoy, jueves 4 de setiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias del Mundial

Partidos de hoy, jueves 4 de setiembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, jueves 4 de setiembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO | Fuente: Andina
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 4 de setiembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias Sudamericanas. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, jueves 4 de setiembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Amistosos

11:00 a.m. Noruega vs. Finlandia – Disney+ Premium

11:00 a.m. Gibraltar vs. Albania – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Eliminatorias Sudamericanas – Conmebol

6:30 p.m. Uruguay vs. Perú – Movistar Deportes (3 y 703 HD), ATV, América TV, Movistar Play

6:30 p.m. Argentina vs. Venezuela – GOLPERÚ (14 y 714 HD), Movistar Play

6:30 p.m. Colombia vs. Bolivia – Movistar Eventos 1 (1 y 701 HD)

6:30 p.m. Paraguay vs. Ecuador – Movistar Eventos 2 (11 y 711 HD)

7:30 p.m. Brasil vs. Chile – Movistar Deportes YouTube, Latina

Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – CAF

08:00 a.m. Chad vs. Ghana – FIFA+

11:00 a.m. Angola vs. Libia – FIFA+

11:00 a.m. Mauricio vs. Cabo Verde – FIFA+

11:00 a.m. Madagascar vs. Rep. Centroafricana – FIFA+

11:00 a.m. Guinea Bissau vs. Sierra Leona – FIFA+

11:00 a.m. Santo Tomé vs. Guinea Ecuatorial – FIFA+

2:00 p.m. Túnez vs. Liberia – FIFA+

2:00 p.m. Argelia vs. Botswana – FIFA+

2:00 p.m. Mali vs. Comoras – FIFA+

2:00 p.m. Camerún vs. Suazilandia – FIFA+


Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – UEFA

09:00 a.m. Kazajistán vs. Gales – Disney+ Premium, ESPN 5

11:00 a.m. Georgia vs. Turquía – Disney+ Premium, ESPN 2

11:00 a.m. Lituania vs. Malta – Disney+ Premium

1:45 p.m. Países Bajos vs. Polonia – Disney+ Premium

1:45 p.m. Bulgaria vs. España – Disney+ Premium

1:45 p.m. Liechtenstein vs. Bélgica – Disney+ Premium

1:45 p.m. Luxemburgo vs. Irlanda del Norte – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Liga Pro Serie B – Ecuador

3:30 p.m. Gualaceo vs. Guayaquil City – El Canal del Fútbol

7:00 p.m. Imbabura vs. Atlético Vinotinto – El Canal del Fútbol


Partidos de hoy, Mundial Clubes Juvenil

1:00 p.m. FC Barcelona vs. River Plate – Disney+ Premium


