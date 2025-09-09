Paraguay buscará "romper la historia" y ganarle en Lima a la Selección Peruana, según presidente de su federación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lo tiene claro. Paraguay buscará "romper la historia" y ganar por primera vez en su visita a Lima, donde se enfrentará a su similar de Perú en un partido por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, dijo el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison.

"Es el partido más importante porque debemos romper la historia. Debemos romper esa historia que la Selección de Paraguay nunca pudo ganar en Lima", declaró Harrison en una conferencia de prensa desde la capital peruana.

Con la clasificación asegurada en la fecha previa y con 25 puntos acumulados, Paraguay saldrá al Estadio Nacional de Lima contra Perú, combinado que llega eliminado de la competencia.



La palabra de la directiva de Paraguay

Harrison, que dirige la APF desde 2016, enfatizó que harán "el mejor partido de la eliminatoria" para que Paraguay avance en posiciones en el 'ranking' de la FIFA.

Igualmente, el dirigente afirmó que el director técnico de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, es uno los "grandes artífices de la clasificación", junto a los jugadores que, según dijo, lograron "revertir la situación" en la que se encontraba el equipo al inicio de la eliminatoria.

"Paraguay necesitaba volver a sus raíces, Paraguay necesitaba un técnico motivador, Paraguay necesitaba sacar lo mejor de cada jugador", expresó Harrison, quien agregó que ficharon a Alfaro tras un partido que la Albirroja disputó contra Costa Rica, la selección que entonces dirigía el argentino, en la Copa América 2024.

"No es fácil convencerle a un técnico de la jerarquía de Alfaro en que venga a tomar las riendas después de haber salido últimos en una Copa América. Pero sin dudas, Gustavo también es una persona que está llena de desafíos", resaltó.

La albirroja logró su clasificación en Asunción tras empatar el jueves pasado por 0-0 ante Ecuador luego de que pasaran 15 años su última participación en un Mundial.