Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16
La Agenda

Gracias a:

Ausencias en Paraguay: albirroja tiene tras bajas para visitar a Perú por última fecha de las Eliminatorias

En la primera rueda, Paraguay y Perú empataron sin goles.
En la primera rueda, Paraguay y Perú empataron sin goles. | Fuente: Selección Paraguay
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Perú presenta una baja contra Paraguay, pero la albirroja tiene tres ausencia hacia su visita en Lima.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último aliento. Este martes, Perú recibirá a Paraguay en Lima en lo que será la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

La Selección Peruana ya no tiene chances de clasificar a la próxima edición de la Copa del Mundo, mientras que la tienda de Paraguay cumplió la meta de meterse al torneo luego de 16 años de espera. Para este cotejo, la escuadra albirroja tendrá tres sensibles bajas en su plantel.

Resulta que tanto Miguel Almirón, Andrés Cubas y Junior Alonso no serán parte de la visita -que dirige el director técnico Guillermo Alfaro- contra Perú debido a acumulación de tarjetas amarillas.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB
Andrés Cubas es una de las bajas en el conjunto paraguayo.
Andrés Cubas es una de las bajas en el conjunto paraguayo. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Pablo Pino

Reemplazos en Paraguay frente a Perú

Los tres jugadores en mención fueron parte del choque contra Ecuador en la jornada pasada y recibieron una amonestación, con lo que llegaron a las dos tarjetas amarillas en la cita premundialista.

Ante ello, el DT Alfaro no se quedó de brazos cruzados y citó de emergencia a sus reemplazantes: Lucas Romero, Blas Riveros y Rodney Redes.

Hay que tener en cuenta que, por el lado de Perú, el que no jugará contra la albirroja por suspensión será el volante Sergio Peña. El mediocampista de Alianza Lima recibió una tarjeta amarilla en lo que fue la derrota 3-0 contra Uruguay en Montevideo.

En lo que tiene que ver con la tabla de posiciones, el elenco paraguayo marcha en el sexto puesto con 25 puntos, ya clasificado. Por su parte, la bicolor es penúltima con solo 12 unidades.

Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Martes 9 de septiembre

► Ecuador vs. Argentina

  • 6:30 P.M. | Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil) | TV: Movistar Eventos 2

► Chile vs. Uruguay

  • 6:30 P.M. | Estadio Nacional Julio Martínez (Santiago) | TV: Movistar Eventos 2

► Bolivia vs. Brasil

  • 6:30 P.M. | Estadio Municipal De El Alto (La Paz) | TV: GOLPERU

Venezuela vs. Colombia

  • 6:30 P.M. | Estadio Municipal (Maturín) | TV: Movistar Eventos 1

Perú vs. Paraguay

  • 6:30 P.M. | Estadio Nacional (Lima) | TV: América Televisión, ATV, Movistar Deportes

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Selección Peruana Selección de Paraguay Eliminatorias 2026 Eliminatorias Sudamericanas

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA