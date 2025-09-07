Ausencias en Paraguay: albirroja tiene tras bajas para visitar a Perú por última fecha de las Eliminatorias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El último aliento. Este martes, Perú recibirá a Paraguay en Lima en lo que será la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

La Selección Peruana ya no tiene chances de clasificar a la próxima edición de la Copa del Mundo, mientras que la tienda de Paraguay cumplió la meta de meterse al torneo luego de 16 años de espera. Para este cotejo, la escuadra albirroja tendrá tres sensibles bajas en su plantel.

Resulta que tanto Miguel Almirón, Andrés Cubas y Junior Alonso no serán parte de la visita -que dirige el director técnico Guillermo Alfaro- contra Perú debido a acumulación de tarjetas amarillas.

Andrés Cubas es una de las bajas en el conjunto paraguayo. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Pablo Pino

Reemplazos en Paraguay frente a Perú

Los tres jugadores en mención fueron parte del choque contra Ecuador en la jornada pasada y recibieron una amonestación, con lo que llegaron a las dos tarjetas amarillas en la cita premundialista.

Ante ello, el DT Alfaro no se quedó de brazos cruzados y citó de emergencia a sus reemplazantes: Lucas Romero, Blas Riveros y Rodney Redes.

Hay que tener en cuenta que, por el lado de Perú, el que no jugará contra la albirroja por suspensión será el volante Sergio Peña. El mediocampista de Alianza Lima recibió una tarjeta amarilla en lo que fue la derrota 3-0 contra Uruguay en Montevideo.

En lo que tiene que ver con la tabla de posiciones, el elenco paraguayo marcha en el sexto puesto con 25 puntos, ya clasificado. Por su parte, la bicolor es penúltima con solo 12 unidades.

Programación de la fecha 18 de las Eliminatorias 2026

Martes 9 de septiembre

► Ecuador vs. Argentina

6:30 P.M. | Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil) | TV: Movistar Eventos 2

► Chile vs. Uruguay

6:30 P.M. | Estadio Nacional Julio Martínez (Santiago) | TV: Movistar Eventos 2

► Bolivia vs. Brasil

6:30 P.M. | Estadio Municipal De El Alto (La Paz) | TV: GOLPERU

► Venezuela vs. Colombia

6:30 P.M. | Estadio Municipal (Maturín) | TV: Movistar Eventos 1

► Perú vs. Paraguay

6:30 P.M. | Estadio Nacional (Lima) | TV: América Televisión, ATV, Movistar Deportes