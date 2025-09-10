Números en debe: Perú y los escasos goles de sus delanteros a lo largo de las Eliminatorias 2026

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tendrá que esperar para regresar a una Copa del Mundo. Perú se quedó con las ganas de jugar el Mundial 2026 al no quedar en puestos de clasificación en las Eliminatorias Conmebol.

Ello es una consecuencia a factores como la falta de chances creadas en arco contrario y goles en la portería rival. Esto último ha sido un problema constante para la Selección Peruana que en todo este proceso fue dirigida por Juan Reynoso, Jorge Fossati y Óscar Ibañez.

Por ejemplo, a lo largo del camino sudamericano hacia el Mundial 2026, Perú únicamente anotó seis goles, en tanto que tuvo que sacar la pelota de su propio arco en 21 ocasiones.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Luis Ramos no tuvo chances de anotar en las Eliminatorias. | Fuente: Selección Peruana - FPF

La ofensiva de Perú no estuvo a la altura

Además, si nos centramos únicamente en los tantos de los delanteros de la bicolor, solo se marcaron en dos oportunidades.

Paolo Guerrero y Edison Flores fueron parte del marcador en el 3-1 que se le ganó a Bolivia en la ciudad de Lima. El otro tanto fue obra de Andy Polo.

Es decir, otros jugadores -específicamente centroatacantes- como Luis Ramos, Gianluca Lapadula, Alex Valera no marcaron en las Eliminatorias 2026 con Perú.

Hay que tener en cuenta que los otros tres goles de la bicolor llegaron por medio de Miguel Araujo, Alexander Callens y Yoshimar Yotún. Al final, solo seis futbolistas marcaron y ninguno llegó siquiera a las dos celebraciones. Números en debe del 'equipo de todos'.

La palabra del 'Pulpo' en la selección

En tanto, Pedro Gallese tuvo comentarios para lo que fue la campaña que se cerró con el 1-0 en contra ante Paraguay en la ciudad de Lima.

"Si el jugador no se da cuenta que tenemos que prepararnos desde nuestros clubes para la selección, va a ser muy difícil y va a pasar lo que nos ha pasado. (Siento) Tristeza y vergüenza también. Esto es de todos y hay que dar la cara", dijo el guardameta de Orlando City SC.