Busca ser titular: Oliver Sonne se sumó a la concentración de Perú en Uruguay

Sonne ha jugado la Copa América y Eliminatorias con la Selección Peruana.
Sonne ha jugado la Copa América y Eliminatorias con la Selección Peruana. | Fuente: Selección Peruana - FPF
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

A su llegada a Montevideo, Oliver Sonne habló también por su presente en el Burnley. "Estoy en buen momento", dijo el jugador de la Selección Peruana.

Perú va por los puntos. El jueves 4 y martes 9 de septiembre la bicolor jugará contra Uruguay y Paraguay, respectivamente, en el marco de las dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Oliver Sonne por ejemplo, está convocado a la Selección Peruana y fue el primer jugador proveniente del extranjero en sumarse a la concentración en la ciudad de Montevideo. Allí, en declaraciones a la prensa peruana, el futbolista del Burnley mostró su entusiasmo por ser parte nuevamente del cuadro que dirige Óscar Ibáñez.

"Estoy en buen momento. El Burnley es un buen equipo y estoy en buena temporada con ellos. Estamos en la Premier League y vamos mejorando", le dijo Sonne a Fútbol en América.

Hay que tener en cuenta que el también danés viene de ser parte de la caída de su elenco 2-1 ante Manchester United en Old Trafford por la liga inglesa de primera división.

Anteriormente, el también exjugador del Silkeborg IF anotó el tanto de la victoria de su conjunto contra Derby en el marco de la EFL Cup, la popular Copa de la Liga.

Lista de convocados de Perú para los partidos con Uruguay y Paraguay

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City - USA), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Carlos Cáceda (Melgar).

Defensas: Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Trauco (Alianza Lima), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Luis Advíncula (Boca Juniors - ARG), Oliver Sonne (Burnley - ING), Marcos López (Copenhague - DIN) y Matías Lazo (Melgar).

Volantes: Renato Tapia (Al Wasl - EAU), Erick Noriega (Gremio), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Christofer Gonzales (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Piero Cari (Alianza Lima), Jairo Concha (Universitario), Sergio Peña (Alianza Lima) y Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima).

Delanteros: José Rivera (Universitario) Andy Polo (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Luis Ramos (América de Cali - COL), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - CAN), Joao Grimaldo (Riga FC - LET).

El presente de Perú en las Eliminatorias

La Selección Peruana, a poco del inicio de la última jornada doble de las Eliminatorias, marcha en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 12 puntos.

Oliver Sonne Selección Peruana Eliminatorias Sudamericanas Eliminatorias 2026

