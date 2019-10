La historia de Arturo Vidal sobre el jugador en el que se inspiró para su peinado | Fuente: afp

El experimentado futbolista chileno Arturo Vidal contó la historia de su peinado y se refirió al jugador en el que se inspiró para hacerse su cresta, resaltando la importancia que esta tiene en sus partidos para dar miedo al rival.

"Mi cresta es para dar miedo. Me la hice después del Mundial Sub-20 en el 2007. Me recordaba al jugador alemán con cresta Christian Ziege, que me gustó en el Mundial 2002 por ser algo superagresivo que daba miedo al adversario. Y quería hacer algo parecido y me creé un personaje", declaró en una entrevista con el medio francés L'Equipe.

El volante de Barcelona rescató su estilo de juego, resaltando que deja la vida en las canchas. "No me canso de decir que si no se deja la vida sobre el terreno de juego y si no se corre hasta el último segundo, es imposible ganar. El fútbol es la guerra. Yo lo doy siempre todo, porque pienso en la gente que se ha gastado su dinero para venir a vernos", agregó.

Sin duda que Arturo Vidal se ha convertido en un ícono del fútbol y un ejemplo a seguir por su gran trayectoria profesional. Por ello, más alla del look que pueda lucir es importante resaltar su carrera futbolística.

La Selección de Chile enfrentará a la Selección Peruana el próximo 19 de noviembre a las 8:30 p.m. en Lima. Con ello el 'Rey' podría pisar suelo nacional si es convocado por el entrenador Reinaldo Rueda.