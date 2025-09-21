Ante la posibilidad de ganar el Balón de Oro: Lamine Yamal viajará a París con una comitiva de 20 personas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se viene el Balón de Oro. Este lunes, en tierras francesas, se llevará a cabo una nueva gala del evento que va a premiar al mejor futbolista del planeta fútbol en la temporada 2025-26.

Lamine Yamal, junto a Ousmane Dembélé, es uno de los favoritos para llevarse el Balón de Oro y la prensa española da cuenta de todos los preparativos que tiene el delantero español del Barcelona de cara a lo que será el evento en el Teatro de Chatelet, ubicado en la ciudad de París.

El diario Mundo Deportivo reporta que Lamine, de cara al Balón de Oro, viajará con una comitiva de 20 personas aproximadamente, en donde la mayoría serán familiares.

Lamine Yamal busca ganar su primer Balón de Oro. | Fuente: EFE

El Balón de Oro con la presencia de Lamine Yamal

Además, se añade que el internacional con la Selección de España alista una fiesta privada, en caso gane el trofeo que entrega la revista France Football.

"Lucirá vestimenta de Dolce & Gabbana, que también vestirá al crack del Barça, reflejando la magnitud del acontecimiento", es lo que añaden respecto al atacante de 18 años de edad.

Además, respecto a la fiesta que prepara Lamine Yamal si es que se lleva el Balón de Oro, agregan que "el plan se mantiene bajo un estricto secretismo y máxima prudencia porque las sensaciones en los últimos días apuntan más hacia el delantero francés del PSG (Dembélé)".

Hay que tener en cuenta que el que gane el trofeo sucederá al volante español Rodri, quien juega en el Manchester City.

¿Dónde ver el Balón de Oro 2025 EN VIVO por TV?

En Perú, la ceremonia del Balón de Oro 2025 se podrá ver por ESPN en TV y Disney+ vía streaming. En Argentina, se transmite por TNT Sports, DGO, Flow o Telecentro Play. En Estados Unidos va mediante CBS Sports Golazo Network, Paramount + o el canal de YouTube de L'Equipe. Para España es a través de Movistar Plus + y en México por TUDN, VIX y Canal 9. Será a partir de las 2:00 p.m. horario peruano.