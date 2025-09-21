Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Ante la posibilidad de ganar el Balón de Oro: Lamine Yamal viajará a París con una comitiva de 20 personas

Lamine Yamal tiene contrato en Barcelona hasta el año 2031.
Lamine Yamal tiene contrato en Barcelona hasta el año 2031. | Fuente: EFE
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

La prensa española reporta que, además, Lamine Yamal alista una fiesta privada si se alza con el Balón de Oro.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se viene el Balón de Oro. Este lunes, en tierras francesas, se llevará a cabo una nueva gala del evento que va a premiar al mejor futbolista del planeta fútbol en la temporada 2025-26.

Lamine Yamal, junto a Ousmane Dembélé, es uno de los favoritos para llevarse el Balón de Oro y la prensa española da cuenta de todos los preparativos que tiene el delantero español del Barcelona de cara a lo que será el evento en el Teatro de Chatelet, ubicado en la ciudad de París.

El diario Mundo Deportivo reporta que Lamine, de cara al Balón de Oro, viajará con una comitiva de 20 personas aproximadamente, en donde la mayoría serán familiares.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB
Lamine Yamal busca ganar su primer Balón de Oro.
Lamine Yamal busca ganar su primer Balón de Oro. | Fuente: EFE

El Balón de Oro con la presencia de Lamine Yamal

Además, se añade que el internacional con la Selección de España alista una fiesta privada, en caso gane el trofeo que entrega la revista France Football.

"Lucirá vestimenta de Dolce & Gabbana, que también vestirá al crack del Barça, reflejando la magnitud del acontecimiento", es lo que añaden respecto al atacante de 18 años de edad.

Además, respecto a la fiesta que prepara Lamine Yamal si es que se lleva el Balón de Oro, agregan que "el plan se mantiene bajo un estricto secretismo y máxima prudencia porque las sensaciones en los últimos días apuntan más hacia el delantero francés del PSG (Dembélé)".

Hay que tener en cuenta que el que gane el trofeo sucederá al volante español Rodri, quien juega en el Manchester City.

¿Dónde ver el Balón de Oro 2025 EN VIVO por TV?

En Perú, la ceremonia del Balón de Oro 2025 se podrá ver por ESPN en TV y Disney+ vía streaming. En Argentina, se transmite por TNT Sports, DGO, Flow o Telecentro Play. En Estados Unidos va mediante CBS Sports Golazo Network, Paramount + o el canal de YouTube de L'Equipe. Para España es a través de Movistar Plus + y en México por TUDN, VIX y Canal 9. Será a partir de las 2:00 p.m. horario peruano.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Lamine Yamal Balón de Oro

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA