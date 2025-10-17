Colombia vs. Francia: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por el tercer puesto del Mundial Sub 20?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Colombia vs. Francia EN VIVO: se enfrentan este sábado 18 de octubre en el Estadio Nacional, en Santiago (Chile). El partido corresponde a la definición del tercer puesto del Mundial Sub 20 2025 y se jugará a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por DSports, RCN y DGO. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Colombia y Francia se juegan un lugar en el podio del Mundial Sub 20. Los cafeteros llegan con el sueño roto de no poder luchar por su primer título y los galos por una reivindicación de su irregular desempeño.

Para Colombia, dirigida por César Torres, que cayó ante Argentina por 1-0, el tercer lugar representa igualar la posición que obtuvo en la edición de 2003 en Emiratos Árabes Unidos, cuando era dirigida por Reinaldo Rueda.

Los galos de Bernard Diomede sucumbieron en penales (5-4) con la finalista Marruecos, tras empatar 1-1, y perdieron la oportunidad de alcanzar un segundo título luego del que consiguieron en Turquía 2013.

Colombia vs Francia: ¿cómo llegan al partido por el tercer lugar del Mundial Sub 20 2025?

Colombia cayó en las semifinales del Mundial Sub 20 perdiendo por la mínima diferencia ante Argentina. En tanto, Francia llegó a los penales con Marruecos tras igualar 1-1, pero en los remates perdió por 5-4.

¿Cuándo y dónde juegan Colombia vs Francia EN VIVO por el partido por el tercer lugar del Mundial Sub 20 2025?

El partido entre Colombia vs. Francia se disputará este sábado 18 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago, en Chile. El recinto tiene capacidad para recibir a 48 665 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Colombia vs Francia EN VIVO por el tercer lugar del Mundial Sub 20 2025?

En Perú, el partido Colombia vs. Francia comienza a las 2:30 p.m.

En Colombia, el partido Colombia vs. Francia comienza a las 2:30 p.m.

En Chile, el partido Colombia vs. Francia comienza a las 4:30 p.m.



En Francia, el partido Colombia vs. Francia comienza a las 9:30 p.m.



, el partido Colombia vs. Francia comienza a las 9:30 p.m. En Argentina, el partido Colombia vs. Francia comienza a las 4:30 p.m.

En Ecuador, el partido Colombia vs. Francia comienza a las 2:30 p.m.

En Bolivia, el partido Colombia vs. Francia comienza a las 3:30 p.m.

En Venezuela, el partido Colombia vs. Francia comienza a las 3:30 p.m.

En Brasil, el partido Colombia vs. Francia comienza a las 4:30 p.m.

En Paraguay, el partido Colombia vs. Francia comienza a las 4:30 p.m.

En Uruguay, el partido Colombia vs. Francia comienza a las 4:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Colombia vs. Francia comienza a la 1:30 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Colombia vs. Francia comienza a las 3:30 p.m.



¡𝗠𝗮𝗻̃𝗮𝗻𝗮 𝗯𝘂𝘀𝗰𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗲𝗹 𝗽𝗼𝗱𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹!



🆚 🇫🇷

🗓 Sábado 18 de octubre

🕞 2:00 pm (hora COL)

🏟 Estadio Nacional, Santiago, Chile

🏆 Copa Mundial de la FIFA Sub 20

🆚 🇫🇷
🗓 Sábado 18 de octubre
🕞 2:00 pm (hora COL)
🏟 Estadio Nacional, Santiago, Chile
🏆 Copa Mundial de la FIFA Sub 20
📺 @CanalRCN, App Canal RCN- @GolCaracol, Ditu

¿Dónde transmiten el Colombia vs Francia EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Colombia vs. Francia por el tercer puesto del Mundial Sub 20 se podrá ver EN VIVO por TV a través de RCN, Caracol TV y DSports. Vía streaming, será transmitido por Amazon Prime y DGO. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Colombia vs Francia: alineaciones posibles

Colombia: Jordan García; Julián Bazán, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Kener González, Elkin Rivero, Jordan Barrera; Emilio Aristizábal, Néiser Villarreal y Óscar Perea.

Francia: Lisandru Olmeta; Gady-Pierre Beyuku, Noham Kamara, Elyaz Zidane, Justin Bourgault; Andrea Le Borgne, Fodé Sylla, Mayssam Benama; Ilane Toure, Lucas Michal y Anthony Bermont.

Colombia vs Francia: últimos resultados

15/10/2025 | Argentina 1-0 Colombia – Semifinal

11/10/2025 | España 2-3 Colombia – Cuartos de final

08/10/2025 | Colombia 3-1 Sudáfrica – Octavos de final

15/10/2025 | Marruecos 1-1[5-4] – Semifinal

