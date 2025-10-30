Últimas Noticias
Confirmado: Perú jugará ante Bolivia en Chincha en lo que será su último amistoso del 2025

La Selección Peruana no será parte del Mundial 2026.
La Selección Peruana no será parte del Mundial 2026. | Fuente: Selección Peruana - FPF
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

El combinado de Bolivia, por medio de sus redes sociales, anunció el amistoso contra la Selección Peruana para diciembre.

Un cotejo más. Perú va a recibir a su par de Bolivia en lo que será el último amistoso internacional de la blanquirroja en este año 2025, dirigida de manera interina por Manuel Barreto.

Fue el mismo elenco de Bolivia el que confirmó el partido amistoso contra la Selección Peruana. "¡Cerramos el año con un nuevo amistoso internacional", es lo que señala 'La Verde' por medio de sus cuentas oficiales en redes sociales. El duelo será el 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo Tardío (Chincha).

Este duelo el seleccionado boliviano lo toma a modo de preparación de cara a lo que será el repechaje a la Copa del Mundo 2026. Perú no estará en el Mundial.

"La Verde tiene confirmado su último amistoso del año. Nuestra Selección Nacional enfrentará a Perú el 21 de diciembre, como parte de su preparación rumbo al repechaje de marzo del próximo año", es lo que añade.

RPP ya había adelantado hace una semana que todo estaba casi listo para que se anuncie el cotejo contra el elenco del Altiplano.

Cabe destacar, que al no ser fecha FIFA, la idea es que se pueda afrontar con jugadores del torneo local y los del extranjero que estén libres en esa fecha próxima a las fiestas de fin de año.

Además, este medio pudo conocer que jugadores de Perú como Gianluca Lapadula (Spezia), Marco Saravia (Defensor Sporting), Yordy Reyna (Rodina Moscú) y Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona) han recibido cartas de reserva.

Los próximos amistosos de Perú, además de Bolivia

Perú vs. Rusia

Fecha: 12 de noviembre

Hora: 12:00 (hora peruana)

Estadio: Gazprom Arena de San Petersburgo

Perú vs. Chile

Fecha: 18 de noviembre

Hora: 11:00 (hora peruana)

Estadio: Stadion Fisht de Sochi

Selección Peruana Selección de Bolivia Amistosos internacionales

