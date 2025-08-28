Últimas Noticias
Alejandro Garnacho al Chelsea: se va del Manchester United por 47 millones de euros

Alejandro Garnacho debutó con el Manchester United en 2022
Alejandro Garnacho debutó con el Manchester United en 2022 | Fuente: Manchester United
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Tras quedar fuera de los planes del entrenador Ruben Amorim, el argentino Alejandro Garnacho seguirá su carrera en el Chelsea.

El argentino Alejandro Garnacho, del Manchester United, llegó a un acuerdo para fichar por el Chelsea por 40 millones de libras (47 millones de euros), a poco del cierre del libro de pases en Europa.

Según adelantó Sky Sports, el extremo de 21 años será jugador del Chelsea en los próximos días, tal y como era su deseo desde el inicio del mercado, cuando ya quedó claro que no entraba en los planes del entrenador Rúben Amorim y que lo mejor para ambas partes era una salida.

Alejandro Garnacho se va del Manchester United

Alejandro Garnacho, canterano del Manchester United desde que llegó en 2020 procedente del Atlético de Madrid, se convertirá en la cuarta venta más cara de los ‘Red Devils’ tras las operaciones de Cristiano Ronaldo (al Real Madrid), Romelu Lukaku (al Inter de Milán) y Ángel Di María (al PSG), y es la más importante de la academia del club en toda su historia.

La venta de Garnacho también ha sido propiciada por su carácter de canterano, ya que los 47 millones se ingresan limpios en las cuentas de cara a las declaraciones para el 'fair play' financiero.

Nuevo inicio en el Chelsea

A sus 21 años y tras 144 partidos y 26 goles anotados con los 'Red Devils', Garnacho continuará su carrera en la Premier League en un Chelsea en el que no le sobrará competencia por las bandas y en el que tratará de volver a ser uno de los extremos más desequilibrantes de la liga inglesa.

Su último partido con el Manchester United fue en la final de la Europa League 2025, en la que cayó ante el Tottenham por 1-0. En tanto, su último gol con el conjunto de Old Trafford fue en la caída en condición de visitante frente al Brentford, en mayo de este año.

El cambio de aires también fue buscado por el futbolista buscando continuidad de cara al siguiente año, donde espera ganarse un lugar en la convocatoria de la Selección de Argentina para el Mundial 2026. El ‘Bichito’ no fue tomado en cuenta por Lionel Scaloni para los duelos de Eliminatorias en setiembre, ante Venezuela y Ecuador.

Alejandro Garnacho Manchester United Chelsea Premier League Fichajes 2025

