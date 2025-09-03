Últimas Noticias
No fue por lesión: Ancelotti reveló la verdadera razón por la que no convocó a Neymar en Brasil

Neymar no jugará las dos últimas jornadas de las Eliminatorias.
Neymar no jugará las dos últimas jornadas de las Eliminatorias. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Neymar apuntó que no está lesionado y el DT de Brasil habló en conferencia de prensa previo a recibir a Chile.

Lo tuvo claro. El director técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, afirmó que dejó a Neymar fuera de la lista de convocados para los dos últimos partidos de Brasil por las Eliminatorias al Mundial 2026 contra Chile y Bolivia, por decisión técnica.

El entrenador de la Selección de Brasil se abstuvo de alimentar una polémica con Neymar, que aseguró que no está lesionado y que está en condiciones de ser convocado.

Cuando anunció la convocatoria, la semana pasada, el DT dijo que no convocó a Neymar por su estado físico, pero después el delantero lo desmintió. "Recibí normal (las críticas del jugador). Es verdad. Fue una decisión técnica", afirmó Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido del jueves con Chile en el Maracaná de Río de Janeiro.

El Brasil de Ancelotti ya está clasificado a la próxima Copa del Mundo.
El Brasil de Ancelotti ya está clasificado a la próxima Copa del Mundo. | Fuente: EFE | Fotógrafo: André Coelho

Neymar no es parte del Brasil de Ancelotti

'Carletto' reiteró que exigirá de sus jugadores que estén al 100 % de sus condiciones físicas y explicó que antes de convocar a cualquier jugador examina no sólo su pasado sino también lo que está haciendo y los problemas que ha tenido.

"Y la condición física es un criterio muy importante para la comisión técnica. Nadie puede discutir el nivel técnico de Neymar, pero lo que evaluamos cada día y a cada partido es su condición técnica. Y no sólo la de él, sino la de todos", afirmó.

El entrenador de Brasil agregó que calcula que hay unos 70 futbolistas en condiciones de ser convocados para la selección brasileña que disputará el Mundial 2026 y que, ante tanta competición, necesita definir criterios para escoger a los más indicados.

"De esos 70 evaluaremos su calidad, el que estén 100 % bien físicamente y que encajen bien el equipo, es decir que jueguen para el equipo y no individualmente", afirmó.

Sin citar específicamente a Neymar, afirmó que prefiere convocar a un jugador con menos calidad técnica, pero que esté en las mejores condiciones físicas y que prefiera jugar para el equipo.

Tras recibir a Chile en casa, Brasil visitará el próximo martes a Bolivia en El Alto en su último partido por las eliminatorias mundialistas. Con 25 puntos y tercero en la clasificación de las Eliminatorias, por detrás de Argentina y Ecuador, Brasil ya garantizó cupo en el Mundial 2026.

Selección de Brasil Neymar Carlo Ancelotti Eliminatorias 2026 Eliminatorias Sudamericanas

