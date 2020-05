Liverpool es el líder de la Premier League 2019-20 | Fuente: AFP

La Federación inglesa tiene el deseo de poder reanudar la temporada 2019-20 de la Premier League, tal como ya lo tiene fijado la Bundesliga. Sin embargo, además de contar con el apoyo gubernamental, requiere del consenso de los clubes profesionales para continuar con sus planes.

Para el lunes 11 de mayo está prevista una reunión virtual de los veinte equipos de la competencia para perfilar el tema del torneo. Para seguir adelante, es necesaria la aprobación del 70% de los participantes, es decir, 14 instituciones debe apoyar la reanudación. Sin embargo, según reporta la prensa inglesa, son siete clubes que no son partidarios a jugar lo que resta de la Premier en campos neutrales, que es como se plantea, pero solo tres de ellos lo han hecho público: el Brighton and Hove, Aston Villa y el último fue el Watford.

No está establecida que la votación para decidir el futuro del campeonato sea este lunes, por lo que si el gobierno británico ofrece garantías sanitarias, podría favorecer a que la iniciativa sea aprobada.

"Asumo que no podemos tener seguidores en el estadio. Es evidente en la situación actual. Sin embargo, ahora se nos dice que tampoco podemos disputar nuestros partidos como local en Vicarage Road, en nuestro campo, con la ventaja que eso supone. Esto sin contar que los jugadores van a ver sus vidas, de pronto, al revés del mundo. Que todo vuelva como si nada hubiera pasado a pesar de que el resto de la sociedad aún se enfrenta a restricciones que no se van a cumplir en un campo de fútbol", expreso el presidente del Watford, Scott Duxbury.

"Tenemos personal médico en nuestro club que trabaja en una situación que ningún otro médico vive. Con pautas que no son más que suposiciones, no hechos científicos. Con todo tipo de riesgos para la salud se nos pide terminar una competición que no se parece en nada a la que comenzamos y que puede terminar con un club pequeño como el Watford en la Premier League. ¿Eso es justo?¿Se parece en algo a la integridad deportiva?. Claro que no. Será una miniliga distorsionada de nueve partidos", añadió el mandamás del Watford.