"Orgullosa de mi niño grande": Georgina Rodríguez dedica emotivo mensaje a Cristiano Jr. tras su victoria con Portugal

El talento futbolístico parece correr por las venas de la familia de Cristiano Ronaldo. El pasado 4 de noviembre, Cristiano Ronaldo Jr. disputó con la Selección Sub-16 de Portugal la final de la Copa de Federaciones en Antalya, Turquía, donde el combinado luso se impuso 2-1 a Inglaterra. Aunque el joven jugador ingresó en los minutos finales, su participación marcó otro paso importante en su prometedora carrera deportiva.

Apoyo incondicional de Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, viajó especialmente desde Arabia Saudita para acompañar a su hijo en el encuentro decisivo. La modelo, de ascendencia española y argentina, fue vista animando al adolescente desde las tribunas del Complejo Deportivo Arslan Zeki Demirci, junto a la madre del futbolista, Dolores Aveiro, y otros familiares.

Tras el pitazo final, Georgina bajó al campo para abrazar a Junior y celebrar con él la victoria. Ambos posaron sonrientes con el trofeo del campeonato, en una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales. “Me encanta ser madre. Estoy muy orgullosa de mi niño grande”, escribió Rodríguez en una publicación de Instagram acompañada de varias fotografías del emotivo momento, incluida su suegra.

La familia que Georgina Rodríguez formó con Cristiano Ronaldo

La modelo Georgina Rodríguez nunca ocultó su humildad frente a Cristiano Ronaldo, pero confesó que sí le fue difícil asimilar tanta riqueza. “De camino al trabajo llegaba en autobús y Ronaldo me buscaba en un Bugatti de 2 millones de dólares. Pasé de vender artículos de lujo a lucirlos en la alfombra roja. Tengo millones de seguidores y soy la mujer del hombre más seguido del mundo”, mencionó.

Además, lo que más llamó la atención del futbolista fue la relación que Georgina con su primer hijo Cristiano Jr. Esa familiaridad es lo que buscaba el deportista y lo encontró con la argentina. La pareja también tiene a Mateo y Eva, niños que nacieron de un vientre subrogado y a su primera hija en común, Alana, además de Bella Esmeralda.

“Ni Cristiano ni yo consideramos que Alana sea mi única hija. Mis hijos son los cuatro y los cuatro me llaman mamá. Lo que pasa es que en Internet se publican muchas cosas que no son verdad. Eso es simplemente una cosa más que la gente no sabe”, agregó.

Para Cristiano Jr., es su segundo título con la selección nacional de Portugal y el primero en la categoría Sub 16. En mayo de este año ganó el torneo Vlatko Markovic en Croacia con la Sub 15, donde brilló con un doblete en la final ante el país anfitrión (2-3).