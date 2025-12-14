Gustavo Costas y su bronca tras penal fallado que lo dejó sin título de la liga argentina con Racing [VIDEO]

No pudo ser para Racing y hay decepción en su institución. Y es que por penales, el último sábado, la 'Academia' que es dirigida por Gustavo Costas cayó en la gran final del Clausura 2025 de la Liga Profesional.

Racing Club, en Santiago del Estero, perdió a manos de Estudiantes de La Plata. Franco Pardo tuvo la mala fortuna de fallar el último penal del conjunto de Avellaneda, el cual lo dejó con las manos vacías para ser el nuevo campeón de la liga argentina de primera división.

Justamente, la cadena ESPN publicó imágenes de toda la bronca que sintió el DT Costas cuando el jugador de su conjunto no estuvo para nada fino desde los doce pasos.

Así fue la desazón del técnico Gustavo Costas. | Fuente: ESPN

Racing, con las manos vacías en la liga argentina

El entrenador, con pasado en Alianza Lima y la Selección de Bolivia, caminó hacia el centro del campo -cabizbajo- y tuvo un frío gesto con parte de su plantel.

Luego, en conferencia de prensa, el entrenador se explayó y dio sus impresiones respecto a una dura caída en el Estadio Madre de Ciudades. Fue su último partido de la temporada.

"Nos duelo muchísimo. Estudiantes fue, se levantó y estuvo muy por encima de nosotros", indicó Gustavo Costas en un primer momento. Felicitó al club 'pincharrata' por su nuevo éxito a nivel local.

Más adelante, resaltó lo hecho por su equipo a lo largo del año 2025. Llegaron hasta semifinales de la Copa Libertadores y serán parte de la Sudamericana en el año entrante.

"Este grupo dejó todo porque sufrimos muchas lesiones y sanciones en un contexto de mucho calor. Quiero agradecerle a mis jugadores por dejar todo hasta el final. Quizás merecíamos un poco más, no supimos mantener hasta el final y nos empataron en la última jugada. Los chicos hicieron un buen partido en una final sin muchas chances de convertir", agregó.