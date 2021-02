Barcelona cayó 1-4 en el Camp Nou ante PSG por la Champions League | Fuente: EFE | Fotógrafo: Alberto Est鶥z

Ronald Koeman desea olvidar pronto la goleada sufrida en el Camp Nou ante el PSG por la Champions League y aunque el presente de Barcelona no es el mejor, resaltó que su equipo sigue en competencia por los tres torneos que disputa.

"El mundo no se acaba después de una derrota. Hay que analizar nuestros fallos, mejorar cosas, hablar y después entrenar. El otro día estuvimos bajos en nuestro juego con balón, perdimos más balones que últimamente y das más opciones al contrario. Espero que mañana salgamos fuertes para ganar el partido. Para estar confiados, dependemos del resultado", dijo en rueda de prensa previo al duelo de este domingo ante Cádiz por LaLiga.

La localía en el primer duelo contra los franceses no le dio un efecto positivo al ‘Barza’, que no sostuvo su ventaja inicial y cayó goleado 1-4. No obstante, Koeman insistió que no fue un mal partido de los suyos en la Champions.

"Ganamos fuera contra la Juve, perdimos en casa; perdimos en casa contra el PSG, podemos ganar en París. Los datos del otro día no son tan exagerados, ellos tuvieron mucha efectividad. No creo que no podamos competir, hemos estado cerca, hemos tenido nuestras oportunidades. No veo un equipo mucho más grande que el otro. Si no contamos con todos los jugadores, es un problema más", señaló.

Tras una temporada con cero títulos, Barcelona no está lejano de esa situación en el curso actual. En LaLiga están a nueve del líder Atlético, en Champions deben remontar tres goles y en la Copa del Rey dos frente a Sevilla. Pese a esto, el técnico recordó que están vivos en todos los torneos.

"Sobre todo en la 'Champions', está muy complicado. En Copa, con más efectividad y suerte, podemos remontar; creo todavía en poder pasar esa eliminatoria. En LaLiga llevamos una buena trayectoria, tenemos que esperar que el primero pierda puntos. No soy tan negativo, hay que seguir trabajando. Somos el Barza, tenemos buenos jugadores y siempre hay que reaccionar y poner las cosas en su sitio", advirtió.





NUESTROS PODCAST

Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la Covid-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?