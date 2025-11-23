Hubo respuesta: la dura réplica del presidente de LaLiga tras las críticas de Florentino Pérez

Ánimos caldeados en el fútbol español. Este domingo, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no solo tuvo duras críticas al Barcelona, sino también a la organización de LaLiga.

"No es normal, por la integridad de la competición, que propongan un partido que adultera LaLiga. No es normal que apoyen que el Barcelona tuviera la ventaja de jugar un partido menos en campo rival (partido ante Villarreal en Miami cancelado)" dijo Florentino Pérez, por ejemplo, en la Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes de la 'Casa Blanca'.

Esto fue objeto de réplica de parte de Javier Tebas, mandamás de LaLiga. Por medio de su cuenta en la red social X, tuvo fuertes comentarios hacia la cabeza principal del elenco merengue.

Florentino vuelve a subirse al púlpito. Florentino , el mismo que en 2021, en El Chiringuito, advertía solemne que “el fútbol está gravemente enfermo economicamente” y que sólo su Superliga podía salvarlo.

Hoy ha vuelto a cargar contra todas las instituciones, también contra… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) November 23, 2025

Javier Tebas le apunta a Florentino Pérez

"Vuelve a subirse al púlpito. Florentino , el mismo que en 2021, en El Chiringuito, advertía solemne que “el fútbol está gravemente enfermo economicamente” y que sólo su Superliga podía salvarlo", sentenció en un primer momento.

Luego, tuvo duros calificativos para la actitud del presidente del elenco merengue. La situación entre ambas situaciones se agrava.

"Ha vuelto a cargar contra todas las instituciones, también contra LaLiga, en un tono claramente mesiánico, sectario, supremacista, auténtico y único poseedor de la verdad...En fin era de esperar cada año se supera, debe ser por la frustración de los poquitos que le siguen", añadió.

Finalmente, pero no menos importante, agregó que "a lo largo de las próximas horas responderé, punto por punto, a sus críticas: algunas son falsas, otras están tergiversadas y otras no cuentan toda la verdad sobre lo que realmente está en juego en el fútbol español y europeo".

Florentino Pérez no se guardó nada

Florentino Pérez dejó en claro que la postura del Real Madrid se da por lo que considera acciones injustas que afectan al fútbol de España.

"Últimamente he escuchado decir que Real Madrid contra todo. No es verdad. Simplemente nos oponemos a todo lo que no es normal y ético, y por supuesto a lo que no es legal. Son tantas las cosas que no son normales en el mundo del fútbol que nos vemos obligados a reaccionar más de lo que nos gustaría", mencionó en la junta de socios del Madrid.