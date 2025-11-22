Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Real Oviedo se concentra para salir del último lugar ante Rayo Vallecano

Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Real Oviedo vs Rayo Vallecano. El duelo, a disputarse en el estadio Carlos Tartiere el domingo 23 de noviembre, comenzará a las 08:00 horas.

Real Oviedo recibe el próximo domingo 23 de noviembre a Rayo Vallecano por la fecha 13 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Rayo Vallecano

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo cayó 0 a 1 ante Athletic Bilbao en el San Mamés. Ha empatado 2 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 3 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Rayo Vallecano logró empatar 0-0 ante Real Madrid. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 3 victorias. Pudo convertir 5 goles y sus rivales lograron anotar 4 en su arco.

El local está en el vigésimo puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid3112101116
2Barcelona281291217
3Villarreal261282214
12Rayo Vallecano1512435-2
20Real Oviedo812228-13

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 14: vs Atlético de Madrid: 29 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Mallorca: 5 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Sevilla: 14 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Celta: 20 de diciembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 14: vs Valencia: 1 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Espanyol: 7 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Betis: 15 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Elche: 21 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Oviedo y Rayo Vallecano, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

