Gianluigi Buffon no renovará su contrato con Juventus | Fuente: Instagram

La historia de Juventus tiene como eterno portero a Gianluigi Buffon, una relación que llegó, ahora sí, a su final definitivo. Tras las especulaciones en Italia por ser uno de los que se marcharía del club luego de la irregular temporada, el mítico arquero reveló que no renovará contrato cuando concluya el curso.

"Mi futuro está claro y definido. Este año, esta bonita y larguísima experiencia con la 'Juve' acabará de forma definitiva. He decidido dejar la Juventus. O dejaré de jugar (para retirarse) o, si encuentro una situación que me estimule a jugar o tener una experiencia de vida diferente, lo tomaré en consideración. Creo que lo di todo por la Juve. He recibido todo y más. Hemos llegado al final de un ciclo y es correcto que uno elimine las especulaciones", dijo Buffon en 'beIN SPORTS'.

Gianluigi Buffon inició su carrera profesional en el Parma y en 2001 fue fichado por Juventus. Conquistó todos los títulos del país con la 'Vecchia Signora' y siguió hasta el 2018, cuando se marchó al PSG. En Francia estuvo solo una temporada y retornó al elenco de Turín, aunque en la condición de segundo portero detrás de Wojciech Szczęsny.

A sus 43 años, Buffon anunció su adiós definitivo de Juventus. La irregular campaña, complicándose su pase a la Champions League, y los pocos minutos empujaron a esa decisión.

"Nos faltó continuidad. Al final, en los partidos que jugamos contra los mejores cinco o seis equipos en la clasificación, a menudo ganamos, empatamos de vez en cuando y, a veces, perdimos. Pero siempre hemos jugado de manera uniforme. En cambio, perdimos puntos tontos contra equipos más pequeños. Esto significa que eres un equipo que tiene que crecer en carácter", expresó en autocrítica.

No obstante, el arquero tiene como objetivo llegar al Mundial 2022 con Italia, por lo que no se descarta siga jugando. Según 'TuttoSport', tiene como posibles destinos el Galatasaray, Olympiacos, Sporting Club, Dinamo de Kiev y el Eintracht Frankfurt.





